As dificuldades de envelhecer no Brasil e agora mais ainda com a pandemia

(foto: Pixabay)

Em toda a história do Brasil, envelhecer é árduo, difícil e acompanhado de muitas perdas. Em qualquer faixa de escolaridade ou faixa de renda, o passar da vida exige luta constante. Em qualquer idade os mais pobres e os não brancos pagam um preço maior pelo existir, porém, atualmente, devido à pandemia que nos assola desde dezembro de 2019, existe um fardo ainda maior aos idosos. E que fardo.





Além de serem obrigados a ficar isolados e convivendo o tempo todo com o risco de morrer, tiveram suas poucas atividades recreativas e lúdicas suspensas, pois pararam de receber visitas, de ir à praça dar um dedo de prosa, de frequentar suas igrejas, de fazer suas atividades de hidroginástica ou caminhadas.



Essas atividades impactam negativamente o evoluir dos anos das pessoas mais velhas, pois pode desencadear redução da cognição, aumento da incidência de depressão, fragilidades físicas e emocionais. Além disso, pode culminar em transtornos de humor, como depressão e ansiedade.



Essa faixa etária é, provavelmente, a mais atingida com as incertezas de uma pandemia que ceifou a vida de mais de 575 mil brasileiros e que, entre esses, estão antigos companheiros, amigos de jornada e entes queridos.



De qualquer forma, envelhecer no Brasil, na grande maioria dos casos é um fardo. O Brasil é um país que envelheceu e não enriqueceu. Enquanto na Europa o processo de envelhecimento demográfico durou mais de 300 anos, o envelhecimento populacional no Brasil ocorreu em menos de meio século.



Nesta linha de raciocínio, os velhos têm de conviver com as doenças crônicas e degenerativas, porém ainda convivem com as doenças infectocontagiosas, típicas de países pobres. Além disso, vivemos em uma sociedade hedonista, com os prazeres imediatos ditando a premência de que ocorra já com muito ênfase na estética.



Assim, fica claro que o geronte precisa ter uma reserva psíquica muito saudável para suportar as perdas e a decrepitude física que o envelhecimento inexoravelmente traz.