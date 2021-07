Diversidade e pluralidade impactam nos resultados financeiros das empresas

(foto: Pixabay)

Nós também abordamos alguns temas sensíveis e nos posicionamos a favor da negócio e nossas ações começaram a sair da internet para dentro das empresas e para o voluntariado. No Dia Internacional da Mulher , comemorado em Março, nós palestrantes, head trainers e mentoras dosomos contratadas para levar conteúdos para as colaboradoras dasem ações pontuais e oferecemos palestras e workshops com temas relacionados à sororidade , autoestima, liderança feminina e ao bem-estar da mulher.Nós também abordamos alguns temas sensíveis e nos posicionamos a favor da equidade de gênero nas organizações, desde que nosso propósito se tornou mais importante que oe nossas ações começaram a sair da internet para dentro das empresas e para o





Existem alguns bons exemplos de empresas que já realizam e medem essas ações no Brasil e no Mundo e, algumas vozes representativas que chamam atenção para a importância de ser uma empresa diversa e inclusiva como é o caso da Magazine Luiza, que recentemente implantou um programa trainee para negros.









Acredito que motivo ou premissa para qualquer negócio crescer e tornar-se lucrativo e sustentável a longo prazo passa por conhecer profundamente o seu público e sempre inovar

Sob a ótica comercial, sim, é fundamental que a empresa conheça o público consumidor e o seu mercado de atuação. E esse mercado é bastante heterogêneo. Formado por pessoas de diferentes crenças, ideologias políticas, etnia, hábitos culturais e regionais etc. Ou seja, as pessoas que vivem em uma sociedade têm histórias de vida diversas, ambientes familiares e sociais diferentes, cultura e hábitos culturais distintos. A sociedade é plural.









Uma vez que esse pluralismo se faz presente em uma organização, ela se torna de fato uma empresa inovadora.





Em datas comemorativas como mês da mulher e do orgulho LGBTQ+ , vemos pipocar nas redes sociais empresas levantando bandeiras da equidade e diversidade de modo raso e insubstancial. Se essas ações fossem tratadas com relevância e investimento em programas sérios, a empresa seria capaz de se desenvolver de maneira inovadora. Inovadora porque inovação é um conjunto de ideias criativas que surgem de mentes pensantes tentando encontrar soluções que resolvam problemas e que façam sentido para a sociedade.

Por isso é fato que, quanto mais pessoas com repertórios diferentes de vida estiverem juntas trabalhando no desenvolvimento do negócio, mais inovadora essas soluções serão e consequentemente mais resultado financeiro essa empresa terá.









Está na hora de essa mudança acontecer, mas ela precisa ser real, com metas e resultados. E não é apenas o caso de abrir vagas operacionais e contratar mais negros e mulheres, é necessário que a diversidade alcance os cargos mais altos de lideranças nas empresas, essa mudança deve começar a partir do recrutamento e seleção de líderes.





Promover a escuta ativa e inteligente na empresa, permitir mais participação de mentes diversas nas decisões estratégicas, incluir e dar oportunidades para quem tem uma história diferente da maioria, faz muita diferença dentro das organizações.





Algumas das empresas que atendemos possuem ações superficiais e tudo que é proposto em prol da diversidade geralmente é voluntário e projetado por funcionários do RH e sem qualquer incentivo financeiro. Este, quando há, é o primeiro a ser cortado diante de uma crise financeira ou queda de faturamento. Os gestores precisam dar importância a essas ações que deveriam acontecer de cima para baixo, mas nem sempre, ou melhor, quase nunca é assim.





Uma empresa que promove e pratica legitimamente a cultura da diversidade e que tem a pluralidade como fator inovador, terá muito mais chances de se perpetuar e prosperar na nova economia. A sociedade está mudando, o cliente está mais atento ao propósito das marcas e ao impacto que promovem na sociedade.



Com esse olhar, qualquer pessoa ou negócio precisa contribuir genuinamente para que a transformação aconteça no viés da inclusão, da sustentabilidade e da diversidade. A transformação só acontece a partir da informação, que incentiva a conscientização e que por fim, se concretiza em ação. O resultado disso, veremos no futuro.