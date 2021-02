Sororidade e o mito da rivalidade feminina

Professora no Centro Universitário Una na área de Comunicação. Mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenadora de Marketing no Instituto Ânima. Promove discussões sobre política, feminismo e ética no Instagram @claraateixeira

"É preciso abrir mão do poder de dominação e exploração que algumas mulheres possuem sobre outras" (foto: StockSnap/Pixabay )

Há um ano, as buscas pela palavra “sororidade” no Google cresceram 250% após Manu Gavassi usar o termo para justificar o seu voto em Felipe Prior para o paredão no Big Brother Brasil. Hoje, estamos vendo uma edição do programa em que as mulheres não se mobilizaram em um movimento de união e que, algumas delas, estão reproduzindo violência e abuso diariamente na televisão aberta.





06:00 - 31/12/2020 Novas masculinidades para uma sociedade antissexista sororidade vem do latim soror, que significa irmã. A palavra representa a união entre as mulheres com base na empatia e no companheirismo. Para a jornalista Babi Souza, autora do livro Vamos juntas? O guia da sororidade para todas, o conceito se refere à um “olhar carinhoso para outra mulher”. Para além do acolhimento (que também é importante) a autora traz a importância de se pensar a aliança feminina como mobilização coletiva para alcançar objetivos comuns. Recuperando o significado do termo,vem do latim soror, que significa. A palavra representa a união entre as mulheres com base na empatia e no companheirismo. Para a jornalista Babi Souza, autora do livro Vamos juntas? O guia da sororidade para todas, o conceito se refere à um “olhar carinhoso para outra”. Para além do acolhimento (que também é importante) a autora traz a importância de se pensar a aliança feminina como mobilização coletiva para alcançar objetivos comuns.





Desde a infância, fomos socializadas a nos sentirmos inferiores aos homens. A competitividade feminina é fruto de uma busca incessante pela aprovação masculina seja na família, nos relacionamentos amorosos ou no trabalho. Fomos educadas a encarar as outras mulheres como inimigas. A rivalidade feminina é fruto e ao mesmo tempo motor do patriarcado.





machismo nas nossas relações com outras mulheres, pois é muito comum ouvir mulheres dizendo que preferem trabalhar com homens. Como a crítica ao pensamento sexista não é incentivada, muitas mulheres julgam estar se empoderando quando repetem os homens. Esse é um dos momentos em que a gente reforça a ideia de que homens seriam superiores às mulheres e reproduz um olhar punitivo umas às outras. O mercado de trabalho é um ótimo exemplo de como reproduzimos onas nossas relações com outras mulheres, pois é muito comum ouvir mulheres dizendo que preferem trabalhar com homens.





São muitas as mentiras que o patriarcado nos conta. Márcia Tiburi afirma que a maioria das pessoas foi ensinada a acreditar no “mito da rivalidade feminina”. A filósofa explica que esse mito é parte integrante da própria ideologia da dominação masculina, pois desmobiliza qualquer possibilidade de força coletiva entre mulheres. A união feminina, tão temida pelo patriarcado, é de fato transformadora.





A estruturação política da sororidade seria capaz de nos tornar muito mais autônomas sobre nossas vidas e nossos corpos, teria potencial para colocar fim à violência contra as mulheres e provocaria mudanças estruturais em nossa sociedade. Como afirma bell hooks (2018), a “solidariedade política entre mulheres sempre enfraquece o sexismo e prepara o caminho para derrubar o patriarcado”.





feminismo. Não é à toa que há um projeto incessante de desmobilização do movimento feminista, pautado nessa crença de que mulheres não são unidas. É muito importante pontuar que o movimento feminista precisa ser interseccional, ou seja, precisa considerar as particularidades de cada tipo de mulher. No trans é urgente. Em racismo atravessa as opressões sofridas pelas mulheres negras dentro do patriarcado. Ao contrário do que muitos propagam, isso não é desunião, isso é olhar com cuidado, acolhimento e respeito para todas as mulheres. A sororidade estruturada de forma política chama-se. Não é à toa que há um projeto incessante de desmobilização do movimento feminista, pautado nessa crença de que mulheres não são unidas. É muito importante pontuar que o movimento feminista precisa ser interseccional, ou seja, precisa considerar as particularidades de cada tipo de mulher. No penúltimo texto dessa coluna , por exemplo, vimos como a pauta das mulheresé urgente. Em outro texto , discutimos como oatravessa as opressões sofridas pelas mulheresdentro do patriarcado. Ao contrário do que muitos propagam, isso não é desunião, isso é olhar com cuidado, acolhimento e respeito para todas as mulheres.





Para continuar promovendo as mudanças que queremos na construção de uma sociedade livre do sexismo, precisamos renovar o nosso comprometimento com a solidariedade política feminina. Esse comprometimento pede, além de um olhar acolhedor entre mulheres, um movimento constante de reflexão e autocrítica sobre o sexismo internalizado em cada uma de nós. É preciso abrir mão do poder de dominação e exploração que algumas mulheres possuem sobre outras.





A sororidade vai além da compaixão, ela é uma luta coletiva.