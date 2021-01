Sistemas de gênero e visibilidade trans

Professora no Centro Universitário Una na área de Comunicação. Mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenadora de Marketing no Instituto Ânima. Promove discussões sobre política, feminismo e ética no Instagram @claraateixeira

travestis e transexuais no mundo. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos nos Brasil, menos da metade da média nacional (IBGE). Em 29 de janeiro, comemoramos o Dia Nacional da Visibilidade Trans, mas infelizmente essas pessoas não têm muito o que comemorar. O Brasil é o país que mais mata





De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), entre janeiro e fevereiro de 2020, o Brasil apresentou aumento de 90% no número de casos de assassinatos de pessoas trans quando comparado ao mesmo período de 2019. Ainda assim, os dados não refletem exatamente a realidade, pois há uma subnotificação sistêmica principalmente por se tratar de um grupo em que a sua própria humanidade lhe é negada.





O que são pessoas trans?





Os sistemas de género (português europeu) ou gênero (português brasileiro) são as estruturas sociais que estabelecem o número de géneros e seus papéis associados na cada sociedade. No nascimento, todos nós sofremos uma determinação de gênero classificada pela genitália. Essa classificação é arbitrária e limitadora, pois identifica-se apenas os homens pelo pênis e as mulheres pela vagina.





Uma pessoa trans é aquela cuja identidade de gênero não coincide com a designação dada pelo sexo biológico. Por exemplo: uma pessoa que nasce com pênis e se identifica socialmente como mulher, é uma mulher trans. Quando a identidade de gênero de uma pessoa corresponde ao seu sexo biológico, ela é uma pessoa cis, ou cisgênero.





Acontece que o ser humano possui uma multiplicidade de formas de existência e, consequentemente, de performar os seus gêneros. A identidade de gênero é como a pessoa se reconhece enquanto homem cis, mulher cis, homens trans, mulher trans, gênero fluido, intersexo, não binário ou nenhum deles.





Sistemas de gênero e o ódio a pessoas trans e travestis





Os sistemas de género são as estruturas sociais que estabelecem o número de géneros e seus papéis. Michel Foucault trata sobre concepção moderna de sexualidade no segundo nos três volumes de A história da sexualidade e aponta uma série de fenômenos que são utilizados para controle das práticas e comportamentos sexuais. Os mecanismos biológicos da reprodução humana, os costumes, a moral e as ideologias predominantes na sociedade são dispositivos para normatizar e reprimir toda expressão não binária de gênero.





A transfobia é toda forma de preconceito, discriminação ou violência contra pessoas trans e é estrutural. A nossa sociedade é pautada pela cisnormatividade e julga como adequado apenas as expressões de gêneros de pessoas cis. Pessoas transfóbicas encontram justificativa para o seu ódio no discurso de segmentos religiosos conservadores.





Pautada pela crença de que Deus fez o homem e a mulher, a sociedade nega às pessoas trans a sua condição de existência, restando apenas o lugar de "aberração". "Em nome de Deus" e "pela família" pessoas trans são expulsas de suas casas, marginalizadas pela sociedade, vítimas de agressões físicas e verbais, sofrem estupros coletivos e são assassinadas com requintes de crueldade.





Diferentemente do que se a maioria acredita, a binaridade de gênero interessa mais ao capitalismo do que a Deus. Fundamentado na divisão social do trabalho e na noção de herança, sem binarismo e sem sexismo o capitalismo se desestruturaria. É exatamente por isso que somos socializados para aceitar pensamentos e ações sexistas e reproduzir o controle dos comportamentos sexuais e das diversas expressões de gênero.





Como apoiar as pessoas trans e travestis?





Além de serem expulsas das suas famílias e marginalizadas socialmente, as pessoas trans e travestis também são excluídas das escolas e do mercado de trabalho. Segundo a ANTRA (2019), 90% das mulheres transexuais tem na prostituição a sua principal fonte de renda. Já parou para pensar quantas pessoas trans e travestis trabalham na mesma empresa que você?





É urgente reconhecer a humanidade de pessoas trans e travestis e criar oportunidades para que elas mostrem suas potências pessoais, profissionais e intelectuais. Precisamos desconstruir a cisnormatividade e celebrar a multiplicidade dos seres humanos.





Busque informação produzida por pessoas trans e travestis. Leia pessoas trans e travestis. Siga pessoas trans e travestis nas redes sociais. Inclua pessoas trans e travestis na sua vida, na sua casa, no seu convívio pessoal e no convívio com a sua família.





Para finalizar, é muito importante reforçar que a luta antissexista passa, necessariamente, pela causa transexual. Mulheres, entendam, se o seu feminismo não inclui as mulheres trans e travestis, não há feminismo.