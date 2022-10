Depois da urna eletrônica e a imprensa, Bolsonaro cria e ataca novo inimigo

Primeiro, o alvo da fúria autocrata foi o Congresso Nacional, até que então foi lá e o comprou, com o apoio à eleição de Arthur Lira, com Ciro Nogueira na Casa Civil e o orçamento secreto de 20 bilhões de reais

Depois, foi o Supremo Tribunal Federal que, após um abraço em Dias Toffoli e uma pizza com Gilmar Mendes, resultou em uma aliviada na barra do filho Flávio “Rachadinha” Bolsonaro . Assim, o jipe, o cabo e o soldado, de Dudu Bananinha, não foram acionados.

Em seguida, foi a vez do TSE, especificamente as urnas eletrônicas. Conseguiu avacalhar a imagem do sistema eleitoral brasileiro e atirou milhões de cidadãos contra a higidez histórica e comprovada das eleições no País, há pelo menos 25 anos.