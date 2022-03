Putin, Trump, Bolsonaro, Xi Jinping, Orbán: a culpa é nossa e irá piorar

O Brasil, infelizmente, é citado como um exemplo negativo (foto: EVARISTO SA/AFP) Os jornalistas americanos Andy Serwer e Max Zahn publicaram um excelente artigo neste sábado (12), demonstrando que Vladimir Putin , ao contrário de ser uma exceção, é uma triste regra do nosso mundo atual.





As cenas de horror vistas na Ucrânia, desde 24 de fevereiro, se repetem diariamente há anos, e até mesmo décadas, em diversas partes do globo terrestre, sobretudo em algumas regiões da África, Ásia e Oriente Médio.





A dupla de colunistas se debruçou em dados históricos, e concluiu que não vivemos tempos anormais, mas a continuidade das sombras mais escuras do século passado, onde Hitler e Mussolini eram expoentes.





DEMOCRACIA EM QUEDA









Dos dez maiores países do mundo em população, apenas quatro (Estados Unidos, Brasil, México e Indonésia), ainda segundo o V-DEM, se mantêm acima da ‘linha de corte’ que permite classificá-los como democracias.





A outra má notícia é que o número de autocratas e autocracias - ou ditadores e ditaduras - vem aumentando ano a ano, desde 2011, quando então ‘apenas’ 49% da população mundial se encontrava subjugada por tais regimes.





BRASIL VAI MAL





Atualmente, ainda de acordo com os jornalistas e o instituto, somente quinze países (cerca de 3% da população mundial) apresentam dados considerados positivos em relação à democracia; o menor número desde 1978.





O Brasil, infelizmente, é citado como um exemplo negativo, e um país que apresentou forte retrocesso democrático nos últimos dez anos, especialmente após a eleição, em 2018, de Jair Bolsonaro , um autocrata assumido.





As investidas constantes e ferozes do presidente brasileiro sobre a imprensa, os partidos políticos de oposição e os demais Poderes da República (legislativo e judiciário), constituem uma grave ameaça à liberdade do País.





MODUS OPERANDI





Outro dado relevante - e bastante assustador - é a sanha dos autocratas modernos em constituir partidos políticos próprios, como fizeram tiranos históricos ao longo dos séculos, e, mais uma vez, Jair Bolsonaro é exemplo.





Por alguma razão intrínseca, cultural, primitiva, sei lá, uma grande parte da humanidade se identifica e clama por líderes e lideranças aparentemente fortes, e personagens como Putin, Trump e Bolsonaro despontam.





As pessoas, via de regra, confundem brutalidade com autoridade e violência com respeito, e se deixam enganar por discursos violentos e disruptivos. Se, internamente, isso já não funciona, imaginem externamente.





MUNDO EM GUERRA





Políticos autocratas tendem a ser, ou melhor, são agressivos, intempestivos, intolerantes e trancafiados em seus próprios valores e crenças, daí sua extrema dificuldade nas relações geopolíticas e comerciais globais.





Gente como Putin está acostumada a socar a mesa e a mandar; jamais debater e negociar. Dentro de seus países, com fortunas e armas à disposição, ditadores e autocratas contam com poder ilimitado, conferido pelo povo.





O diabo é quando querem - e eles sempre querem! - ultrapassar as próprias fronteiras. Um chinês, um russo e um iraniano não se sentem tolhidos e subjugados por seus feitores, mas outros povos vizinhos, podem se sentir.





VAI PIORAR





É isso que Putin não compreende. É isso que Xi Jinping não aceita. É isso que qualquer ditador ou autocrata não admite. E todos eles só chegaram ao poder pela reciprocidade, autoridade e confiança de seus povos.





A humanidade, como o homem (indivíduo), é o lobo de si mesma. É a única espécie capaz de autofagismo consciente e injustificado. Pouco mais de meio século depois, cá estamos em busca de mais morte e destruição.





Se o mundo está à beira do abismo, a culpa é nossa (ser humano), de nossas carências afetivas e fissuras emocionais por masculinidade e paternidade, que nos levam a conferir divindade a demônios machões. E querem saber? Vai piorar antes de melhorar.