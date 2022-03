Na guerra, Bolsonaro ama Putin, que manda em Maduro, que é amigo de Biden

Nunca o mundo esteve tão órfão e carente de bons líderes (foto: Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP) Quando uma porção de corruptos, trapalhões, ditadores, ignorantes e homicidas assumem o poder de países importantes e se misturam, a confusão é garantida.





Nunca o mundo esteve tão órfão e carente de bons líderes. A última, Angela Merkel , escolheu o pior momento possível para passar o bastão na Alemanha.





Com Boris Johnson Emmanuel Macro n, como os expoentes ocidentais da Europa, Vladimir Putin não poderia se sentir mais à vontade para exercitar sua malignidade.





Ao oriente, o carniceiro russo conta com a complacência pragmática da China. Ao sul, financia ditadores sanguinários no Oriente Médio. E ao ocidente, bem, ao ocidente…









Os demais países americanos se dividem em porcarias inexpressivas e porcarias um pouco menos inexpressivas. O México, por exemplo, nem sequer é lembrado.





Argentina e Chile, duas porcarias menos inexpressivas, idem. Já Brasil e Venezuela, por causa do tamanho e do petróleo, respectivamente, possuem alguma relevância.





Neste sentido, dois movimentos opostos e surpreendentes: o Brasil de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, correu para o colo do capeta e joga do lado errado, para não variar.





Já a ditadura venezuelana, sob o comando do socialista (como Putin, hahaha) Maduro, agora aumenta o comércio de petróleo com os Estados Unidos - o demônio capitalista.





Ou seja, o mito da 'nossa bandeira jamais será vermelha' virou a casaca e vestiu a camisa comunista, enquanto o súdito de Chávez e Fidel refestela-se nos dólares dos imperialistas.





Noves fora nada e tudo mais constante, ao término dessa zorra toda, cada país voltará a ocupar seu lugar e cada maldito governante, também. E o mundo todo em frangalhos, claro.





Só não terão mais lugar as vítimas fatais e seus entes queridos que sobreviveram. Como sempre, entre mortos e feridos, os políticos salvaram-se todos. O resto da humanidade? Que se exploda.