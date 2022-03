Na boa, tem de ser muito resiliente, ou alienado, para não desistir da vida

Nem acabamos de chorar nossos mortos recentes e já nos sentimos ameaçados por uma guerra atômica ou uma crise financeira global sem precedentes (foto: BULENT KILIC / AFP) Ninguém precisa me lembrar que o mundo já foi um lugar completamente inóspito à vida humana. Eu adoro História e posso imaginar nossos ancestrais paleolíticos e neolíticos, vivendo cada dia como se fosse o último. Sei como sobrevivia a humanidade durante a Idade Média. Conheço a história dos meus antepassados que imigraram para o Brasil, deixando absolutamente tudo para trás, inclusive pais e irmãos, fugindo das duas grandes guerras mundiais e do nazismo.









OUTRO LADO





Eu sei que jamais vivemos tão bem como atualmente. Ou, vá lá, menos pior. O ser humano nunca teve tanto alimento fácil à sua disposição - mesmo nos locais onde a fome impera de forma devastadora. Nunca teve, também, tantos recursos médicos e científicos, e nunca contribuiu de forma tão intensa, organizada e globalizada entre si. E nem preciso falar na evolução e revolução tecnológicas dos últimos cem ou duzentos anos, que nos trouxeram até os 'fabulosos' dias de hoje.









Leia: PM diz que já identificou autor do homicídio de torcedor do Cruzeiro Sim, eu sei de tudo isso, mas… tá osso! Nem saímos da pior crise sanitária da história mundial e já mergulhamos de cabeça nos fantasmas de uma guerra. Nem acabamos de chorar nossos mortos recentes e já nos sentimos ameaçados por uma guerra atômica ou uma crise financeira global sem precedentes. A gente mal acorda, como neste domingo (6/3), e se depara, como na semana passada, com notícias de pessoas se matando por causa de futebol.





BRASIL









Leia: Bolsonaro sobre fala de 'Mamãe Falei': 'Asquerosa, nem merece comentário' Um deputado bobão diz barbaridades sobre ucranianas refugiadas e é dizimado por quem defende extermínio de índios, segregação de homossexuais, o não-estupro de mulher feia e abraça e chama ditadores e terroristas de amigos e irmãos. Ou seja, tá tudo errado, ao mesmo tempo, por todos os lados. O mundo dividiu-se em tribos, encasteladas em suas bolhas de credos e verdades, intolerantes e odientas com o diverso, e dispostas a matar e morrer por mero orgulho.





Quase 300 mil anos de evolução não serviram para proteger os sapiens de si mesmos, e continuamos a ser os nossos próprios lobos. Continuamos organizados em torno de machos-alfa selvagens, que comandam a ordem unida contra quem querem, ao arrepio da vontade de bilhões de seres humanos. Um filho da Putin, sozinho, pode dizimar a civilização. Um líder de torcida organizada, sozinho, leva embora o pai de uma criança de oito anos, ou um filho de 20.





FINALIZANDO





O vírus, que não mata quem o auxilia a matar, mata quem a ele combateu. O motorista bêbado volta para casa, após atropelar e tirar a vida de uma mãe, e corre para o colo da sua. Percebem? 'Ah, Ricardo, mas e o pôr do sol; as cachoeiras; os passarinhos cantando; as crianças sorrindo; as pessoas solidárias e boas?'. Beleza. Tudo isso existe também, e nos ajuda espetacularmente a suportar a humanidade, mas, na boa, a essa altura do século XXI, é mesmo suficiente?





Sinceramente, não sei quanto a vocês, mas meu saco está absolutamente cheio! Conheço muita gente que opta - intencionalmente ou inconscientemente - pela alienação, que alguns consideram 'uma forma saudável de viver'. Não sei se estão certos ou errados, ou se vivem melhores ou piores do que eu. Só sei que, viver, a despeito de tantos momentos felizes (viagens, festas, vitórias do Galo, família, amigos, etc.), está longe de ser essa maravilha toda. Mas, pior ainda, é a alternativa. Sigamos, pois. E haja resiliência.