Boris Johnson apresentará plano para 'deter' Putin

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apresentará um "plano de ação" internacional para "deter" a invasão russa da Ucrânia e multiplicar as reuniões diplomáticas em Londres nos próximos dias, informou seu gabinete neste sábado (5).



Após uma onda "sem precedentes" de sanções ocidentais contra os interesses russos em resposta à ofensiva militar na Ucrânia, Johnson apelará à comunidade internacional para que renove "seu esforço conjunto" contra Moscou por meio de um "plano de ação de seis pontos", que será detalhada neste domingo, disse Downing Street em um comunicado.



O presidente russo, Vladimir "Putin, deve parar (o ataque) e devemos estar vigilantes para que ele pare esse ato de agressão", disse Johnson no comunicado.



"Não basta expressar nosso apoio à ordem internacional baseada nas regras, devemos defendê-la contra uma tentativa de reescrever as regras por meio da força militar", acrescentou.



Para isso, Johnson se reunirá na segunda-feira em seu escritório com seus colegas do Canadá, Justin Trudeau, e da Holanda, Mark Rutte.



Na terça-feira, o premier britânico receberá em Londres os líderes do grupo de Visegrad, que inclui Hungria, Polônia, República Tcheca e Eslováquia.



O plano de ação contempla a mobilização de uma coalizão humanitária internacional para a Ucrânia, fortalecendo sua capacidade de defesa e maximizando a pressão econômica sobre o governo russo.



Também prevê evitar "a normalização insidiosa" da ação russa na Ucrânia, seguir o caminho diplomático para obter a desescalada e lançar uma "campanha rápida" para fortalecer a segurança na área euro-atlântica.