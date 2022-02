Merkel: invasão da Ucrânia é 'ruptura profunda' na história europeia

A ex-chanceler alemã Angela Merkel condenou, nesta sexta-feira (25), a "guerra de agressão" da Rússia contra a Ucrânia, que marca uma "ruptura profunda na história europeia".



"Acompanho com a maior preocupação os acontecimentos após o novo ataque, que se segue ao de 2014 [contra a Crimeia], por parte da Rússia dirigida pelo presidente Putin, contra a integridade territorial e a soberania" da Ucrânia, escreveu Merkel, em um comunicado.



"Esta guerra de agressão por parte da Rússia marca uma ruptura profunda na história da Europa após o fim da Guerra Fria", afirmou Merkel, que deixou o cargo em dezembro, após 16 anos à frente da Alemanha.



"Esta flagrante violação do direito internacional não tem justificativa, e eu a condeno nos termos mais enérgicos possíveis", frisou Merkel, que teve uma relação muito próxima e difícil com Vladimir Putin quando era chanceler.



Nos últimos anos, Alemanha e Rússia tiveram inúmeras disputas. Apesar disso, a então chanceler buscou manter relações estreitas com o Kremlin durante seus quatro mandatos, apoiando, por exemplo, a construção do gasoduto teuto-russo Nord Stream 2, agora suspenso.