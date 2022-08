Apelou, perdeu! Tchutchuca do Centrão, Bolsonaro cobra 'classe' a repórter

Bolsonaro agride e tenta roubar celular de manifestante (foto: Reprodução / YouTube / G1) Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, é, sem sombra de dúvidas, o mais boquirroto, o mais baixo, o mais grotesco, o mais grosseiro, o mais mal educado presidente da República que Banânia já ousou aboletar no Palácio do Planalto.





Lembro-me, de passagem, de alguns outros, como Fernando Collor de Mello, João Baptista Figueiredo e Lula da Silva, o meliante de São Bernardo . Mas absolutamente nenhum deles alcança o amigão do Queiroz na arte da verborragia tosca.





De cada dez palavras que profere, o devoto da cloroquina mente em sete , e as outras três são palavrões. Liturgia é algo que Bolsonaro jamais ouviu falar, dicção não é seu forte, e vocabulário, então, é mercadoria rara naquela caixa oca que lhe separa as orelhas.









O patriarca do clã das rachadinhas assimilou, ou melhor, no jargão popular, a partir da brincadeira com Galvão Bueno e Tino Marcos durante as transmissões esportivas da Globo, "sentiu". Sim, o “mito” sentiu! Chame-o de tudo, menos de “tchutchuca do Centrão”





Fui um dos primeiros na chamada grande imprensa, senão o primeiro - pesquisem na internet para ver se digo a verdade!! -, a chamar o maridão da “Micheque” de “tchutchuca do Centrão”. Estou me vangloriando? Sim, ué. Irritar Bolsonaro é digno de elogio, hehe.





Recentemente, após o episódio com o youtuber, quando voou na jugular de um rapaz em Brasília, tentando roubar-lhe o celular , o apelido voltou com tudo e, ao que parece, o mestre em apelidar e em ironizar os outros não gostou, pegou ar, apelou.









Hoje, terça-feira (30/8), durante uma entrevista coletiva em Brasília, o presidente ouviu de um repórter a seguinte questão: “a história de tchutchuca surgiu justamente dessa aproximação com o Centrão”. Pronto! O valentão surtou. Ficou fulo da vida Daí, virou para o jornalista e lhe cobrou: “O quê? Tchutchuca do centrão? Você não tem classe para fazer uma pergunta, não?”. Em seguida, resmungou algumas palavras e abandonou a entrevista . Hahaha… Bolsonaro cobrando classe de alguém?!?





Ele é do tipo adolescentão mimado, birrento. Sempre que contrariado, principalmente quando por mulheres, dá piti e sai xingando. Haja vista o recente episódio infame com a jornalista Vera Magalhães , durante o debate eleitoral na Band.





O bilontra adora fazer piadinha com nordestino, negro, gay, mas não aguenta um simples “tchutchuca” na fuça. Talvez por saber que é isso mesmo, um carneirinho sentado no colo de Valdemar Costa Neto , Ciro Nogueira e Arthur Lira.