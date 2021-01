Para a PQP vá você, Bolsonaro

(foto: EVARISTO SA / AFP) empregador de milicianos, usou toda sua identidade cultural miliciana para, de forma inacreditavelmente baixa para um chefe de Estado (chefe? Estado?), ofender com palavrões, outrora impublicáveis, a imprensa e opositores políticos. O psicopata travestido de presidente da República, Jair Bolsonaro, amigo de fé irmão camarada de milicianos, marido de receptora de cheques de milicianos, pai dede milicianos, usou toda sua identidade cultural miliciana para, de forma inacreditavelmente baixa para um chefe de Estado (chefe? Estado?), ofender com palavrões, outrora, a imprensa e opositores políticos.









Bolsonaro e essa gente cretina e baixa que lhe cerca, que zurra “mito, mito, mito” como um bando de asnos adestrados, sem um pingo de vergonha na cara e amor próprio, subalternos puxa-sacos em busca de tostões e tetas oficiais, há tempos desconhecem os limites do decoro que os cargos lhes impõem. Há tempos conspiram abertamente contra as instituições democráticas. Atuam como bêbados em final de noite em cabarés decadentes, e rebaixam o País ao patamar de republiquetas esquecidas pelo mundo.





O Brasil nunca esteve tão mal governado e representado. O Brasil nunca esteve tão à beira de um abismo como está agora. Para a puta que o pariu vá você, seu moleque de botequim, seu arruaceiro do baixo meretrício. Repito o que venho escrevendo: se essa criação de cortesã em fim de carreira não for imediatamente impedida, os responsáveis serão os poderes Legislativo e Judiciário. Chega de conivência e aceitação muda com este tipo de baixaria e esta espécie de selvagens.