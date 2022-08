Bolsonaro, a tchutchuca do Centrão, é agora, também, a tchutchuca do Cirão

Bolsonaro e Ciro trocam farpas em Debate na Band (foto: EVARISTO SA / AFP e Ramon Lisboa/EM/D.A Press) A única coisa que presta, pejorativamente falando, é claro, nestes “debates” eleitorais , é a trocação de ofensas entre os pilantras - sim, pilantras, pois candidato é um categoria rara na praça - velhos de guerra da pilantragem política nacional.









No debate de ontem, na Band , o chefão petista tentou afagar o ego do cearense cabra macho e recebeu, em troca, um “você tava preso”. Sensacional, hehe. Lula foi puxar-lhe o saco e Ciro não caiu na sedução, dando na medalhinha , sem dó nem piedade.













O fato é que estes três politiqueiros profissionais, pilantras históricos da política nacional, cada um com seus inúmeros enroscos criminais, possuem mais telhados de vidro do que estufas de rosas colombianas . Juntos, acumulam mais processos que o Marcola.





Simone Tebet, Soraya e D’ávilla, por sua vez, ao menos escapam das fichas corridas, e ainda assim não despertam o interesse dos eleitores , que preferem “rouba, mas faz”, ou “rouba e não faz”, ou ainda, “rouba, rouba, rouba e, se faz ou não faz, tanto faz”.





O certo é que, entre mortos e feridos, salvaram-se todos (picaretas e não-picaretas). Por isso, qual a graça em ser honesto? O ponto alto da noite foi a tamancada que Soraya deu no “mito”. Disse a senadora: “ você é tigrão com as mulheres e tchutchuca com os homens ”.





Bingo! Bolsonaro se mete a besta com jornalistas como Vera Magalhães e Patrícia Campos Mello, com parlamentares como Simone Tebet e Maria do Rosário, mas mia mansinho, mansinho com o ministro Alexandre de Moraes e o eterno candidato Ciro Gomes.