Que feio! Lula mente desavergonhadamente sobre África, Biden e EUA

(foto: SILVIO AVILA / AFP 01/06/2022)









A ira do chefão petista se deve ao anúncio feito pelo presidente americano, que informou que irá destinar cerca de 40 bilhões dólares à Ucrânia (em armas e auxílio econômico e humanitário) após a criminosa invasão russa - que o líder do petrolão e do mensalão, assim como Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, insiste em relativizar.





Em seu ataque geriátrico-antiamericano, o pai do Ronaldinho dos Negócios declarou: ‘Não é possível que o presidente [Joe] Biden, que nunca fez um discurso para dar US$ 1 dólar para quem está morrendo de fome na África, anunciar US$ 40 bilhões para ajudar a Ucrânia a comprar armas. Não é possível’. O que não é possível ser mais cretino, isso sim.