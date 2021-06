Mito em baixa: Bolsonaro é hostilizado e ofende passageiros em avião

(foto: Reprodução/Youtube)









Nessa sexta (11/6), em Vitória, Espírito Santo, ele resolveu invadir um avião na pista do aeroporto Eurico de Aguiar Salles. Mas o verdugo do Planalto esqueceu que não se encontrava no chiqueirinho às portas do Alvorada e quebrou a cara.













“Deveriam estar viajando de jegue, e não de avião”. Este foi o zurro presidencial na direção de passageiros que, sentados, calmos, esperando seu avião decolar, foram esbulhados pelo psicopata. Bem, jegue, infelizmente, é ainda um meio de transporte comum nas regiões mais pobres do norte e do nordeste do País.





No Brasil, se locomover de jegue é sinônimo de pobreza e atraso. Pena não ser considerado o mesmo quando o presidente da República se locomove de avião, pago pelos pobres, mas comporta-se exatamente como um… jegue! E dos mais chucros, aliás.