'Fora Bolsonaro!', grita passageira depois de presidente entrar em avião

O presidente entrou de surpresa em um avião comercial no aeroporto de Vitória

O presidente entrou de surpresa em um avião comercial no aeroporto de Vitória (ES). Essa é a primeira vez que o presidente visita o estado.

Dentro da aeronave, Bolsonaro cumprimentou e tirou foto com parte dos passageiros e da tripulação, e ouviu palavras de apoio e de crítica. O presidente estava usando máscara na maior parte do tempo.

Em sua chegada ao aeroporto de Vitória, por volta das 10h15, Bolsonaro voltou a causar, tirou a máscara de, abraçou e tirou fotos com apoiadores. O uso de máscaras é obrigatório no estado.