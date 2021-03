Isolado e assustado, Bolsonaro tenta corromper Centrão e militares

Bolsonaro enfrenta momento delicado de seu governo (foto: EVARISTO SA / AFP)

O verdugo do Planalto acabara de ser eleito. Contava com forte popularidade e apoio no Congresso. Oposição só se via em parte da imprensa. Ainda assim, sem qualquer razão aparente, guerreava contra os demais Poderes e a própria democracia.













O FATOR FABRÍCIO









O carequinha, encontrado mocado no cafofo do advogado do presidente em Atibaia , São Paulo, foi o “sossega-leão” que fez com que o devoto da cloroquina enfiasse o rabinho entre as pernas, e com que a ala militar mais ideológica enxergasse o óbvio.





coronavírus no País, em de março de 2020, o De lá para cá, com a chegada do maldito novono País, em de março de 2020, o maníaco do tratamento precoce “pirou o cabeção” com força, e passou a ser um verdadeiro estorvo para a nação. Um sociopata, homicida, negacionista e trapalhão.





UM ANO DE PANDEMIA





OVID-19 uma guerra fratricida entre brasileiros, de um lado, racionais, e de outro, Há um ano este sujeito não dá um segundo de trégua, e tornou o combate à Cuma guerra fratricida entre brasileiros, de um lado, racionais, e de outro, energúmenos fanáticos semelhantes ao “mito” idolatrado , presos em narrativas surreais e ridículas.





O resultado desta história de pouco mais de dois anos é um País devastado economicamente e sanitariamente, onde não se sabe o que é mais dramático; se as 315 mil mortes ou os mais de 15 milhões de desempregados, somados aos 40 milhões de informais.





vacinas, o Brasil assiste à morte de 4 mil pessoas a cada 24 horas. Não tudo, mas muito disso, deve-se exclusivamente ao psicopata aboletado na Presidência da República. E, finalmente, o Com o sistema de saúde colapsado e sem, o Brasil assiste à morte de 4 mil pessoas a cada 24 horas. Não tudo, mas muito disso, deve-se exclusivamente ao psicopata aboletado na Presidência da República. E, finalmente, o Congresso e as elites acordaram





O CENTRÃO ACORDOU





Uma carta aberta assinada por nada menos que 500 (hoje são mais de 2 mil) pesos-pesados do PIB brasileiro foi a senha para que os cúmplices do C

entrão enxergassem a oportunidade de ouro para tomar o Poder do pulha obscurantista. O que não é o ideal, claro.





Arthur Lira, recém-eleito Presidente da Câmara dos Deputados, e apoiado pelo próprio Bolsonaro, ameaçou explicitamente o presidente com um processo de impeachment. Por sua vez, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se tornou uma espécie de primeiro-ministro.









FORÇAS ARMADAS





Ao mesmo tempo, a parte razoável e democrática - e amplamente majoritária! - das Forças Armadas deu um basta à sanha homicida e golpista do Capetão Cloroquina. Com isso, só restou ao ex-terrorista do exército (existe ex-terrorista?) lustrar certos coturnos.





Bolsonaro, a fim de agradar parte da ala militar e garantir algum tipo de apoio, trocou generais por generais e nomeou alguns outros. Tal movimento incrementou ainda mais a participação de militares da ativa no governo, aumentando os salários e as “mordox” da tigrada.





É a maneira que o papito do Bananinha encontrou para, digamos, cooptar algumas estrelas, como se as existentes nos primeiro e segundo escalões da administração federal não fossem suficientes o bastante para garantir um mínimo de segurança ao seu frágil mandato.



ÚLTIMA CHANCE





A segunda-feira (29/3) foi pra lá de movimentada nos bastidores de Brasília. Para agradar ao Centrão e acalmar os milicos, Bolsonaro mexeu peças ao gosto do freguês . O diabo é que, na política, "freguês" é muita gente. Agrada-se a alguns e desagrada-se a muitos.





No campo político, bastam ministérios, cargos, verbas e algum poder (muito!) que quase tudo se resolve. Já nos quartéis, a banda toca diferente. Ao mexer com gente graúda como mexeu, o maridão da “Micheque” pode ter dado um verdadeiro tiro de canhão no próprio pé.





Os próximos dias serão cruciais para o futuro do desgoverno Bolsonaro e do próprio Brasil. Torcer por impeachment ou uma crise institucional, a esta altura da pandemia, seria torcer por mais caos. Particularmente, gostaria que as coisas se acalmassem primeiro.





Daí, num momento menos mortal, com vacinas e retomada da economia, adoraria ver o “anjo da morte” e toda horda que lhe cerca, não só apeados do Poder, como sentados no banco dos réus, sendo processados, julgados e condenados, na forma da lei, que é o que todos merecem.