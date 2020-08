Wassef pagou R$ 10,2 mil para médico de Queiroz, aponta Coaf

Após a prisão de Queiroz, o ex-advogado da família Bolsonaro afirmou 'nunca' ter pagado qualquer despesa do ex-assessor (foto: Redes Sociais/Reprodução) relatório do Conselho do Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou que o advogado Frederick Wassef fez um pagamento de R$ 10,2 mil para o urologista Wladimir Alfer, primeiro médico a atender Fabrício Queiroz no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O suposto atendimento foi feito em 2018, quando Queiroz teria começado o tratamento contra um câncer no intestino. Umdo Conselho do Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou que ofez um pagamento de R$ 10,2 mil para o urologistaprimeiro médico a atenderno, em São Paulo. O suposto atendimento foi feito em 2018, quando Queiroz teria começado o tratamento contra um câncer no intestino.

Durante investigação sobre o esquema das “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Fabrício Queiroz, apontado como responsável pelo esquema, deixou de ir depor em 21 de dezembro de 2018.



Na época, a defesa alegou que o ex-assessor estava passando por exames no hospital Albert Einstein. Entre os documentos do processo, foi adicionada uma declaração assinada pelo urologista Wladimir Alfer. As informações foram publicadas no jornal O Globo.





"Fabrício José Carlos de Queiroz. O paciente esteve em avaliação médica sob minha responsabilidade no dia de hoje. Solicitados exames a serem realizados neste hospital", escreveu Alfer no documento.





Nos documentos, apresentados pela defesa para os promotores, também é possível ver que foi o médico quem pediu a bateria de exames feitas por Queiroz no dia em que deveria ocorrer o depoimento.





De acordo com o jornal, o relatório que aponta o pagamento suspeito foi enviado para Ministério Público Federal no Rio, Ministério Público do Rio e para a Polícia Federal no dia 15 de julho.









Vale relembrar que, após a prisão de Queiroz, o ex-advogado da família Bolsonaro afirmou “nunca” ter pagado qualquer despesa do ex-assessor.

