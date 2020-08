PGR instaura procedimento para apurar supostos repasses da JBS para Wassef

Wassef teria recebido R$ 9 milhões da JBS, entre 2015 e 2020 (foto: Sergio LIMA / AFP) Procuradoria Geral da República (PGR) instaurou, nesta quinta-feira (20), notícia de fato para investigar eventuais repasses do frigorífico JBS para o advogado Frederick Wassef, que atua para a família do presidente Jair Bolsonaro. A procuradoria vai solicitar informações ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que, teria identificado transações suspeitas entre o defensor e a empresa de carnes por meio de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). instaurou, nesta quinta-feira (20), notícia de fato para investigar eventuais repasses do frigorífico JBS para o advogado, que atua para a família do presidente Jair Bolsonaro. A procuradoria vai solicitar informações aoque, teria identificado transações suspeitas entre o defensor e a empresa de carnes por meio de um relatório do

De acordo com reportagem da revista "Crusoé", Wassef teria recebido R$ 9 milhões da JBS, entre 2015 e 2020. Uma outra reportagem aponta que o advogado teria sido recebido na PGR, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, para tratar da delação firmada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS.





Além disso, de acordo com a revista, o próprio presidente da República telefonou para o procurador, auxiliar de Augusto Aras, chefe do Ministério Público, que estava tratando do assunto. O encontro ocorreu em Brasília, no gabinete do subprocurador-geral José Adonis Callou de Araújo Sá, então coordenador da Lava-Jato na PGR.





Wassef, na ocasião, teria afirmando que seria uma "injustiça" anular o acordo de delação firmado pelos irmãos Batista, acusados de mentir para o Ministério Público durante depoimento. Caso o acordo seja rescindido, eles podem voltar para a cadeia. De acordo com a PGR, a notícia de fato vai apurarn "eventual irregularidade poderá reforçar os indícios de omissão nos acordos de colaboração premiada dos executivos da companhia". A decisão pela rescisão ou não dos acordos é do Supremo Tribunal Federal (STF).