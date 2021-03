Bolsonaro anuncia reforma no governo e troca seis ministros

Presidente resolveu mexer em seis pastas governamentais nesta segunda (29/3) (foto: MARCOS CORREA/AFP)

'Troca-troca' em Brasília

Casa Civil: Walter Braga Netto por Luiz Eduardo Ramos;





Ministério da Defesa: Fernando Azevedo e Silva por Walter Braga Netto;





Secretaria de Governo da Presidência: Luiz Eduardo Ramos por Flávia Arruda;





Relações Exteriores: Ernesto Araújo por Carlos Alberto França;





Ministério da Justiça e Segirança Pública: André Mendonça por Anderson Torres;





Advocacia-Geral da União: José Levi por André Mendonça.

O presidente(sem partido) anunciou, nesta segunda-feira (29/3), uma ampla mudança nos quadros do governo. O chefe do Executivo federal trocou o comando de seis. Além das pastas de Relações Exteriores e Defesa, cujos ministros já haviam saído ao longo do dia, houve alterações na Casa Civil, na Secretaria de Governo da Presidência da República, na Advocacia-Geral da União (AGU) e no Ministério da Justiça.André Mendonça, que estava na Justiça, deixou o posto para retornar à AGU, de onde José Levi pediu demissão nesta segunda. Para o ministério, foi escolhido o delegado Anderson Torres, secretário de Segurança do Distrito Federal.O general Walter Braga Netto deixa a Casa Civil e parte para a vaga de Azevedo na Defesa. O antigo posto do militar será ocupado por Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo da Presidência, pasta responsável pelo diálogo com o Congresso Nacional. A articulação junto ao legislativo, agora, fica com a deputada federal Flávia Arruda (PL-DF).Para a vaga de Ernesto Araújo no Itamaraty, chega Carlos Alberto França, chefe do cerimonial da Presidência.