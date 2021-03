O horror bate à porta: médicos terão de escolher pacientes para internar

As cidades começam a debater os critérios de escolha para o acolhimento de doentes nos hospitais e nassuperlotadas. Sim. Chegamos ao ponto de termos de escolher quem será atendido e quem será abandonado à própria sorte; ouNo fim de semana do recesso especial contra a, festas clandestinas e praias cheias deram o tom em várias cidades do País. É conhecida a máxima em que, no Brasil, ospasseiam tranquilos nas ruas e os cidadãos indefesos se trancam em casa.

Com a pandemia desse maldito novodevastando o País, o padrão imoral volta a se repetir por todos os estados da nação. De um lado, em casa, pessoas responsáveis e preocupadas com o próximo se sacrificam. Do outro, criminosos festejam e se divertem.No litoral, praias cheias. Nas estradas, engarrafamentos. Nas cidades, festas clandestinas . Nos hospitais, pessoas trabalhando e morrendo. Egoísmo e ignorância não são exclusividades nossas. Ao contrário. Este comportamento estúpido se repete mundo afora.Mas em um momento como o atual, com 4 mil mortes diárias e colapso hospitalar generalizado, esperava-se o mínimo de decência. Notem que não me refiro a quem, justa ou injustamente, correta ou erroneamente, questiona as medidas depelo direito ao trabalho.Quando a necessidade bate à porta, só quem a enfrenta sabe onde o calo aperta. Não condeno, portanto, asneste sentido. Agora, vagabundos e vagabundas em festas clandestinas; vagabundos e vagabundas nas praias; vagabundos e vagabundas em churrascos… São eles os grandes responsáveis pela disseminação do vírus e suas novas. Essa gente deveria estar na cadeia, isso sim.Se os comerciantes sofrem injustamente, é por causa deles. Os governos não conseguem controlá-los e quem “paga o pato” é quem não merece. Profissionais da saúde se matam - literalmente falando, pois se contaminam e morrem - atendendo ose tentando salvar vidas.Bilhões de reais são gastos, afundando ainda mais nossa economia, no combate à esta doença maldita e suas consequências nefastas. Quem ajuda, portanto, a disseminar o vírus, deveria ser responsabilizado, civil e criminalmente, por danos morais e materiaisEstes malditos deveriam ser cadastrados e impedidos de buscar atendimento hospitalar, seja público ou privado, pois não merecem. Eis o primeiro critério a ser observado na hora de escolher entre quem terá e quem não terá direito a um leito