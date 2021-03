Um dos maiores escândalos do governo Bolsonaro 'passa batido'

'Você vê o paciente morrendo na sua frente e não pode fazer nada', relatou médica em Manaus no pico da crise (foto: Michael Dantas/AFP)

Pazuello, Bolsonaro, manteve zeradas as alíquotas sobre os medicamentos do fictício “tratamento precoce”; a cloroquina e a ivermectina. Às vésperas do “assassinato” de dezenas - e talvez centenas - de brasileiros residentes no Amazonas, mortos por falta de oxigênio nos hospitais em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde, sob o comando do general-fantoche Eduardo aumentou os impostos sobre cilindros de oxigênio enquanto, por ordem expressa do verdadeiro ministro da Pasta, o verdugo do Planalto, Jair, manteve zeradas as alíquotas sobre os medicamentos do fictício “tratamento precoce”; a cloroquina e a ivermectina.









Certas catástrofes humanas, como a escravidão e o holocausto, devem ser lembradas para sempre como forma de aprendizado e de alerta. A humanidade jamais poderá repetir tamanhas atrocidades em nome de uma suposta e alegada ignorância. De igual sorte, estes anos de bolsonarismo deverão ser registrados e jamais esquecidos, para que, de forma minuciosa e didática, as futuras gerações tenham plena ciência destes dias obscuros e fúnebres que vivemos.





O compadrio entre Jair Bolsonaro e o novo coronavírus é uma realidade. Isso precisa ficar cada vez mais claro e ser cada vez mais bem informado, a fim de que, num futuro que espero seja breve, as devidas medidas judiciais sejam tomadas e a desejada justiça seja feita. Há crimes em andamento. Crimes contra os brasileiros e, no limite, contra a humanidade, já que as novas mutações desconhecem fronteiras. O amigo do Queiroz, pai do senador das rachadinhas e da mansão de 6 milhões de reais tem de ser lembrado para sempre.