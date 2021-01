COVID-19: falta de oxigênio causa sete mortes no interior do Amazonas

Reprodução/Instagram @coarioficial (foto: Prefeitura de Coari chegou a anunciar a compra de equipamentos para a produção de oxigênio) Não é só Manaus que sofre com o colapso da saúde no Amazonas. Em Coari, a cerca de 363km da capital, a prefeitura divulgou, nesta terça-feira (19/01) uma nota afirmando que sete pacientes com COVID-19 morreram na cidade por falta de oxigênio e criticando a gestão estadual pela condução da pandemia do novo coronavírus.





O texto culpa o governo do estado pela mortes no município. Segundo a carta, houve falhas no planejamento do Amazonas para distribuição de insumos. A prefeitura afirma que deveria ter recebido 40 cilindros de oxigênio na segunda-feira, porém, a aeronave foi deslocada para Tefé (AM) e não pode voltar porque o aeroporto não aceita voos noturnos. A carga só chegou às 7h desta terça, mas o oxigênio teria acabado às 6h.









Crise do oxigênio

Desde a semana passada, o Amazonas sofre com a falta de oxigênio. Pacientes tiveram que ser transferidos para outros estados e o governo tem recebido doações para ajudar nos estoques.





Ao todo, o estado tem 232 mil casos e 6,3 mil mortes. O estado está com toque de recolher entre 19h e 6h. As atividades econômicas não-essenciais estão suspensas até 31 de janeiro.









Além do Amazonas, esta semana o Pará também começou a sofrer com a falta de oxigênio. Em 24 horas, o estado reportou seis mortes causadas pela falta do insumo.