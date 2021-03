Bolsonaro enlouquece de vez e nomeia um antípoda; entenda

“A gente tem de salvar vidas. Se a gente não consegue, tem de melhorar. Se não consegue, tem de confortar”, declarou o Dr. Marcelo Queiroga, novo capacho da Saúde. Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, não salvou, não melhorou nem muito menos confortou.

Mais. O maníaco do tratamento precoce também não melhorou nada, já que não investiu em infraestrutura, não providenciou estoques de oxigênio e de medicamentos, e não abriu novos leitos, ao contrário, cortou as verbas de saúde para os estados e municípios.

No fim do dia, de prático e o que verdadeiramente importa, é que chegamos a quase 4 mil mortos por COVID-19 ; continuamos sem vacinas, salvo as do Instituto Butantan (a “vachina” do Doria) e entregues ao mesmo governo aloprado, liderado pelo mesmíssimo homicida.