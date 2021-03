Problema de saúde seria o motivo do pedido de saída de Pazuello (foto: Sergio Lima/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro deve mudar o comando do Ministério da Saúde nos próximos dias, pasta que está a cargo do general Eduardo Pazuello. Segundo o jornal "O Globo", o atual ministro pediu para deixar o cargo. O general comunicou a Bolsonaro que está com problemas de saúde e que, por isso, precisará de mais tempo para se a reabilitar. O presidente Jair Bolsonaro devenos próximos dias, pasta que está a cargo do general Eduardo Pazuello. Segundo o jornal "O Globo", o atual ministro pediu para deixar o cargo. O general comunicou a Bolsonaro que está com problemas de saúde e que, por isso, precisará de mais tempo para se a reabilitar.





pressão de deputados do Centrão, que pleiteiam mudança no comando da pasta sob pretexto de má gestão durante a pandemia. Pazuello tem sido criticado, entre outros motivos, pela O pedido de afastamento coincide com o auge dade deputados do Centrão, que pleiteiam mudança no comando da pasta sob pretexto de má gestão durante a pandemia. Pazuello tem sido criticado, entre outros motivos, pela dificuldade na aquisição de vacinas contra a COVID-19 e por problemas em reconhecer o colapso geral nos serviços de saúde do país.









Um integrante do núcleo de Bolsonaro reforçou ao "O Globo" que a mudança não ocorrerá por pressão de parlamentares, mas por motivos de saúde de Pazuello. Esse interlocutor alega que, se fosse para ceder ao Centrão, o escolhido seria o deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ), que teria sido o primeiro nome indicado pelo bloco.





Além de criticarem a gestão de Pazuello, principalmente por conta do atraso no cronograma de vacinação, deputados do Centrão disseram que, com a volta de Lula ao cenário eleitoral, o bloco, hoje na base de Bolsonaro, ganha mais força para pleitear espaço na administração pública.





Sem citar especificamente o Ministério da Saúde, esses parlamentares lembraram que o grupo integrou o governo do petista e, em 2022, servirá como fiel da balança na composição de forças políticas entre o atual presidente e o ex.