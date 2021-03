Um dia após recorde de mortos, Bolsonaro volta a sugerir tratamento precoce

Bolsonaro cita nota do Ministério Público de Goiás, que defende tratamento precoce para pacientes com COVID-19 (foto: Reprodução de Internet)



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) falou novamente em tratamento precoce para pacientes com o novo coronavírus depois de o país registrar 1.910 mortes nessa quarta-feira (3/3), recorde nacional desde o início da pandemia.



Mesmo que procedimento não seja recomendado por autoridades de saúde, ele defendeu que médicos tenham o direito de escolher o tratamento a ser feito.

Na habitual transmissão ao vivo desta quinta-feira (4/3), que mais uma vez contou com a participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, Bolsonaro mostrou uma notícia a respeito do Ministério Público de Goiás.









Confira: “O MP de Goiás emitiu uma nota apoiando tratamento precoce com hidroxicloroquina e inverctina que qualquer outra coisa que o médico julgue ser necessário. O médico fala com o paciente e indica o tratamento, afirmou o presidente”.Confira: Merck, que produz a Ivermectina, afirma que ela não funciona para COVID-19





“Através de observação dele, tais medicamentos têm dado um sinal de atender a doença, no caso a COVID-19. É um direito do médico fazer isso”, completou.

tratamento precoce se baseia no uso de medicamentos que não têm comprovação científica, como hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que tais remédios não devem ser usados no tratamento de COVID-19

Bolsonaro também alfinetou quem o critica por defender o tratamento precoce e ser contra o lockdown: “Não sou tão burro como aqueles que me criticam”.