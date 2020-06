Cem dias à deriva num oceano de vírus

Completamos 100 dias de pandemia no País. O coronavírus, definitivamente, está entre nós.

Mais de 1.1 milhão de casos oficiais de Covid-19. Estima-se o número real entre 10 e 12 milhões. Mais de 50 mil mortos oficiais. Estima-se o número real entre 70 e 90 mil. Por onde quer que se olhe, só há um cenário: tragédia.

Não temos testes, não temos leitos, não temos sedativos para que se intubem os doentes graves, não temos um plano de combate, não temos um plano de saída, não temos nada. Não custa lembrar: nem ministro da saúde nós temos!

Prefeitos e governadores errantes, o que é aceitável. Ninguém tem um manual a seguir, e as medidas vão sendo tomadas dentro de um misto de ciência e intuição, quando não raro sob medo da pressão popular.

Já o presidente da República, de errante não tem nada. Ao contrário. Segue firme na sanha ora negacionista ora simplesmente desumana. Sua insensibilidade e desprezo pela dor alheia são chocantes. Jair Bolsonaro escolheu um lado nesta pandemia e jamais o abandonou. Abandonados estamos nós, os brasileiros.

Com a reabertura desordenada por todo País, tão certo quanto o número crescente de casos e vítimas fatais, será o prolongamento da doença. Como consequência, teremos ainda mais agravada a crise econômica monumental que começamos a experimentar. Além, claro, de nos tornarmos mundialmente conhecidos com uma das piores, senão a pior, nação em desenvolvimento a enfrentar o Sars-CoV-2.

Morreremos como moscas, padeceremos por desemprego e falta de renda, nos tornaremos párias mundiais e sequer contaremos com uma simples palavra de consolo do nosso presidente. Talvez, no máximo, um “e da%u013A”. Na melhor das hipóteses, um “querem que eu faça o quê”.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

A culpa é só dele? Não, não é. Mas é também dele. E sua forma de tratar o assunto é o que canaliza tanta crítica e o torna o personagem inescrupuloso e imperdoável deste insuportável e interminável filme de horror.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19