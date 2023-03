Era pra ser segredo, prainha escondida em Minas é refúgio de visitantes

“Moço, não divulgue esta prainha, não! É um segredo nosso aqui no Cipó”, pedido feito por uma 'fiel' frequentadora da Serra do Cipó, na manhã deste domingo. Mas, como não divulgar um lugar tão lindo mostrado no vídeo acima, que é desconhecido até mesmo para quem está ‘cansado’ de frequentar a região?

Após percorrer uma trilha de cerca de 2 quilômetros, o visitante do Parque Nacional da Serra do Cipó depara-se com uma placa no caminho: Bambuzal. É neste local, às margens do Rio Bocaina, que uma prainha se forma e, nela, o perfeito paraíso tanto procurado por famílias da região, principalmente de Belo Horizonte, que mesmo distante a cerca de 100 quilômetros de distância, vão ao refúgio de cachoeiras para recarregar as energias e ter contato com a natureza ao redor.

Sem chuva, a água é de uma transparência que impressiona. Rasa, com água batendo abaixo dos joelhos é possível caminhar pelo leito do Rio Bocaina e apreciar as pedras, o colchão de areia e as dezenas de peixinhos que nadam ao seu lado. Apesar da temperatura estar mais fria, não impediu que as crianças tivessem um domingo refrescante.

Neste domingo, a historiadora e estudante de psicologia, Antônia Vanderleia de Oliveira, foi a “guia” de um grupo de pais de crianças atípicas e neurotípicas, na Serra do Cipó. Idealizadora do projeto social e cultural, fundado em maio do ano passado, Vanderleia sempre procura desenvolver com toda a família atividades ao ar livre e em contato com a natureza.





Estudante de psicologia Vanderlea de Oliveira e a família Nascimento visitam a Serra do Cipó (foto: Carlos Altman/EM) “os trilheiros vozes da natureza”, como são chamadas as crianças do projeto, se esbaldaram na prainha do Bambuzal. “Hoje tinham em torno de 55 pessoas nesse encontro, com crianças com TDH, transtorno do espectro autista, síndrome de Down e outras sem diagnóstico algum. Os pais ficaram maravilhados pelo momento de hoje. Fico muito feliz que existiu uma interação social, se divertiram na água, que é uma terapia que junta água com areia, pedra, mato, natureza. Todos eles amaram!”, comenta.





"Nossos trilheiros 'voz da natureza' deram um show de simpatia, coragem e determinação. Foi maravilhoso esse momento, desejo que todas às crianças tenham um dia a oportunidade de se conectar diretamente com a natureza, pois é neste local, que às energias se renovam. Desejo ainda, que a sociedade entenda que não precisam ser normais para terem direito a educação, saúde, lazer, cultura e tantas coisas mais", finaliza Vanderlea.









Bruno Nascimento, morador de Pedro Leopoldo, esteve com o grupo e aprovou a iniciativa: "Esta é a primeira vez que eu venho e voltarei outras vezes. Trouxe a minha filha Giovanna e minha esposa Grazielle Nascimento. Um lugar sensacional, uma energia diferenciada. Um lugar sobrenatural e com pessoas especiais’, admira.





A entrada do Parque Nacional da Serra do Cipó é gratuita e funciona todos os dias de 8h às 16h. O local onde se encontra a Prainha do Bambuzal fica no Vale da Bocaina.







Turismo predatório





No pós-carnaval, Fernando Burgarelli, o prefeito de Santana do Riacho, onde fica o Parque Nacional da Serra do Cipó, utilizou as redes sociais para desabafar contra o turismo predatório. “Esse não é um turismo que a gente busca para a nossa região", pontuou o prefeito. "Queremos um turismo sustentável, que preserve e mantenha as nossas belezas naturais, que seja bom para o visitante e para a natureza", finalizou.





O desabafo foi contra a falta de consciência ambiental dos frequentadores durante a festa de momo no paraíso natural. No vídeo, ele mostrou imagens de garrafas de cervejas, latas de bebidas, resto de carvão de churrasqueiras deixados em trilhas. O prefeito disse que irá tomar medidas para tentar minimizar que o que se viu, não se repita nos próximos feriados: da semana santa e de 21 de abril.









Fique atento:

É proibido o consumo de bebidas alcoólicas dentro do limite do parque. Não leve para as cachoeiras: recipientes de vidro, churrasqueiras, sabonete e xampu.





Também fica proibida entrada de pets por causa dos animais silvestres que vivem no local. Respeite a natureza.