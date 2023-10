Conversa de mineiro

Ao se encontrar casualmente, nesta segunda, na hora do almoço, com o secretário municipal de Governo, Castellar Guimarães Neto (PP), o senador Carlos Vianna (Podemos), que pretende concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte, soltou essa: “Vai virar senador, hein?”

No governo Fuad Noman (PSD) desde agosto, a convite do próprio prefeito e também, com apoio de Marcelo Aro (PP), secretário de estado da Casa Civil, Castellar Guimarães é o primeiro suplente de Carlos Viana.Conhecido pela lealdade e por honrar compromissos, interlocutores de Castellar garantem: ele é 100% Fuad. Não ficaria contra o prefeito em 2024 nem se o pássaro estivesse na mão.