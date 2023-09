Tucanos renascem como Fênix em Minas Gerais

709

Paulo Piau e Aécio Neves, no momento da assinatura da filiação (foto: Divulgação/PSDB)





O PSDB de Minas se articula no estado para refundar a legenda, atraindo filiações de lideranças, que, no passado, foram vinculadas ao partido. O deputado federal Paulo Abi-Ackel, que preside a legenda no estado e o deputado federal Aécio Neves assinaram a ficha de filiação do ex- deputado estadual e ex-prefeito de Uberaba, Paulo Piau. “O PSDB está recuperando muito de sua força”, afirma Paulo Abi-Ackel, que constrói cenários, para 2026, em que Aécio retoma protagonismo.





Concorrência





DNA