709

(foto: DER-MG/Divulgação)

A precarização das condições de trabalho dos servidores do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG) é tamanha, que, em audiência na Assembleia Legislativa, Gibran Lacerda, engenheiro do DER, informou ser R$ 2.522 o salário inicial de um engenheiro no órgão.O piso nacional é de R$ 11 mil.Leia também na coluna de hoje da Bertha