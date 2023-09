Um fantasma ronda o Brasil

709

Ilustração (foto: Paulo Miranda)

No teatro da política virtual, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (Republicanos) se intercalaram, esta semana, para apresentar ao governador Romeu Zema (Novo) uma fatura indevida. Ambos compuseram o coro de vozes da extrema direita, indignadas e em ataque a Zema, depois que este, tentando se afastar do bolsonarismo raiz, deu declarações entre sábado e segunda-feira, que irritaram a família do ex- presidente e o seu entorno. Em evento empresarial promovido pelo Grupo Lide, de João Dória, nesta segunda-feira, ao se diferenciar do ex-presidente, a declaração zemista que mais “feriu” a narrativa bolsonarista: “Família para lá, negócios e carreiras para cá”. Zema quis dizer que, diferentemente de Bolsonaro, não teria por prática, o hábito de misturar interesses particulares com as questões de estado.





Além da crítica de Zema à forma como público e privado se misturam na prática política de Bolsonaro, também a ideia do governador anunciada de “união da direita” em 2026, durante congresso conservador em Belo Horizonte, promovido por Eduardo Bolsonaro, produziu revolta. Em hipótese alguma a extrema direita quer ficar isolada: qualquer tipo de “união” vai empurrar o espectro ideológico da aliança mais à esquerda, ainda que permaneça uma direita bastante conservadora. A posição em que está Zema, ora na extrema direita, ora tentando desajeitadamente inclinar-se à direita, irrita o núcleo duro bolsonarista. Está aí o motivo da reação, por exemplo, de Carlos Bolsonaro, que usou expressões chulas para se referir ao governador mineiro, uma delas – “o insosso e malandro governador de MG” ou “malandro com cara de pastel”.





Neste momento de revés, o bolsonarismo luta para manter o trio de governadores dos estados mais populosos do Brasil sob a sua batuta extremista. É verdade que, talvez, no caso de São Paulo, o peso de Bolsonaro sobre a vitória eleitoral do governador carioca eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seja grande. Mas o mesmo não se pode dizer de Minas Gerais. Na reeleição de Romeu Zema em primeiro turno da disputa, com 6.190.960 votos – 56,18% dos válidos –, o governador surfou convenientemente na estratégia “Lulema”: evitou atacar Lula, para não perder eleitores que prefeririam ver o petista na presidência, ao mesmo tempo em que gostariam de manter a tradição – apenas duas vezes quebrada desde o instituto da reeleição – de reconduzir o governador ao cargo. Lula obteve em Minas, naquele primeiro turno, 5.802.571 votos (48,29%) contra 5.239.264 (43,60%) de Bolsonaro. Naquele pleito, quem mostrou força foi Zema.





Se alguém se prejudicou no segundo turno da campanha presidencial, foi o estado de Minas Gerais. Romeu Zema, seduzido pelo canto da sereia do seu entorno empresarial bolsonarista raiz, ligou o trator à potência máxima, tentando converter votos no estado, acreditando que se sagraria na disputa como sucessor natural de Bolsonaro. Por meio de uma bem orquestrada e orgânica rede de pastores e empresários engajados, a ação de Zema conseguiu, entre os dois turnos eleitorais, fazer Bolsonaro crescer em Minas, bem mais do que na média nacional. Foi um resultado muito superior do que, talvez, gostaria o mineiro conservador, traumatizado pelos horrores de um presidente que fazia troça de mortos pela pandemia. Como se vê, a família Bolsonaro está equivocada em reclamar a submissão de Zema. Mas sobre isso, só se espanta quem não compreendeu que a extrema direita cultua um só líder. Zema precisa se exorcizar de seu fantasma.





Potência negra





Em sua primeira sessão plenário no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a primeira-ministra negra da história, Edilene Lobo, resgatou a sua origem e mostrou a que veio. Depois de apresentar as estatísticas pífias que falam mais da ausência do que da presença de mulheres negras nos espaços legislativos, judiciários e de poder, afirmou: “O povo pobre que resiste e luta pelo resgaste de sua história, senta-se comigo nesta cadeira”.





Emoção

Mineira de Taiobeiras, 17ª filha de uma família pobre de 20 filhos, lembrou-se, enquanto proferia o voto, da irmã Helena, que tinha problemas de sofrimento mental e de quem cuidou a vida toda. “Minha querida irmã, pobre mulher negra, empregada doméstica durante a adolescência, morta pela COVID, quando, enfim, eu poderia ter feito mais por ela”. Edilene Lobo perdeu na pandemia duas irmãs, com intervalo de 15 dias.





Homenagem à Càrmen Lúcia

Em seu discurso, Edilene Lobo celebrou, a recente conquista da paridade de gênero nas promoções por mérito nos tribunais de justiça, homenageando a ministra do STF, Cármen Lúcia, quem abriu, com a Resolução 255, que instituiu a política nacional de incentivo à participação feminina no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Esta ministra pioneira em tantas lutas que inspira e guia os passos de muitas outras mulheres. A essa mulher de fibra, a essa professora impressionante, é de se render todas as homenagens.”





Triste estatística

Em crítica à violência de gênero na política e a ausência da mulher negra de espaços de poder, Edilene Lobo desfiou as estatísticas: negras são apenas 5% da magistratura nacional; há no Senado Federal uma única senadora autodeclarada negra; são 30 deputadas negras, o equivalente a 6% da Câmara dos Deputados; negras ocupam 3% dos cargos de liderança no mundo corporativo. Ao mesmo tempo, 65% das empregadas domésticas são negras.





Fênix

O PSDB de Minas se articula no estado para refundar a legenda, atraindo filiações de lideranças, que, no passado, foram vinculadas ao partido. O deputado federal Paulo Abi-Ackel, que preside a legenda no estado e o deputado federal, Aécio Neves, assinaram a ficha de filiação do ex- deputado estadual e ex-prefeito de Uberaba, Paulo Piau. “O PSDB está recuperando muito de sua força”, afirma Paulo Abi-Ackel, que constrói cenários, para 2026, em que Aécio retoma protagonismo.





Concorrência

Dentro do projeto de crescimento do PSDB, o PSD, de Gilberto Kassab, é percebido por Paulo Abi-Ackel como o grande concorrente dos tucanos em Minas. “Com um ministro de estado (Alexandre Silveira, das Minas e Energia) e presidente do Congresso (Rodrigo Pacheco), a caixa de ferramentas do PSD é mais poderosa do que a do PSDB em Minas”, constata Abi-Ackel.





DNA

Para 2026, o PSDB de Minas adoraria ter o PSD. “Temos amizade por Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira. Sentamos nos mesmos bancos escolares”, diz Paulo Abi-Ackel. Como é muito provável a aliança entre PSD e PT em Minas Gerais, essa construção ficará mais difícil, avalia o tucano. “Uma única candidatura contra o discurso da antipolítica seria importante. Se dependesse só do PSD, seria possível, mas com o PT junto, é impossível. Nosso DNA é de oposição ao PT”, resume Abi-Ackel.





Subsolo

A precarização das condições de trabalho dos servidores do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG) é tamanha, que, em audiência na Assembleia Legislativa, Gibran Lacerda, engenheiro do DER, informou ser R$ 2.522 o salário inicial de um engenheiro no órgão. O piso nacional é de R$ 11 mil.