A potência negra de Edilene Lobo, agora ministra do TSE

Leia: O impacto trazido pela primeira juíza negra no Supremo dos EUA Em sua primeira sessão plenário no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a primeira ministra negra da história, Edilene Lobo , resgatou a sua origem e mostrou a que veio. Depois de apresentar as estatísticas pífias que falam mais da ausência do que da presença de mulheres negras nos espaços legislativos, judiciários e de poder, afirmou: “O povo pobre que resiste e luta pelo resgaste de sua história, senta-se comigo nesta cadeira”.

Emoção



Edilene Lobo: 'Deveríamos todos ser iguais' Mineira de Taiobeiras , 17ª filha de uma família pobre de 20 filhos, lembrou-se, enquanto proferia o voto, da irmã Helena, que tinha problemas de sofrimento mental e de quem cuidou a vida toda. “Minha querida irmã, pobre mulher negra, empregada doméstica durante a adolescência, morta pela COVID, quando, enfim, eu poderia ter feito mais por ela”. Edilene Lobo perdeu na pandemia duas irmãs, com intervalo de 15 dias.

Homenagem a Càrmen Lúcia

Triste estatística