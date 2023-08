Advogada Edilene Lobo toma posse como ministra substituta do TSE

Foi empossada nesta terça-feira (8/8) a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Edilene Lobo foi nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela será a primeira ministra negra da história do Brasil.

A posse ocorreu no gabinete do presidente do TSE, Alexandre de Moraes e contou com a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Carmén Lúcia, Rosa Weber e Gilmar Mendes; vice-presidente Geraldo Alckmin e a esposa, Lu Alckmin; representantes de movimentos sociais de Minas e do Brasil; e deputadas mineiras.