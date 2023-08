Podcast: Alexandre ameaçou prender diretor da PRF no dia das eleições

440

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é tema de novo podcast (foto: Carlos Moura/SCO/STF) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou, no dia 30 de outubro do ano passado, data do segundo turno da eleição presidencial, ao então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, que liberasse as estradas para que as pessoas pudessem votar. Caso a ordem não fosse cumprida, o diretor poderia ser preso em flagrante.









Abertamente apoiador do ex-presidente e então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), Silvinei é investigado por fazer uso do cargo para apoiar bloqueios ilegais realizados pelos bolsonaristas inconformados com o resultado das eleições nos dias posteriores.





Buscando revelar mais sobre o ministro Alexandre de Moraes, o podcast "Alexandre", fruto da parceria entre a Trovão Mídia e a revista piauí, estreou nesta segunda-feira (31/7).

Em seu primeiro episódio "Na jugular", a jornalista Thais Bilenky, narra como foi o dia e a atuação do ministro no dia 30 de outubro, data do segundo turno da eleição presidencial.