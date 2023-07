Polícia Federal de São Paulo escuta Alexandre de Moraes por ataque em Roma

440

Ministro Alexandre de Moraes e seus familiares foram agredidos por três pessoas enquanto estavam no Aeroporto de Roma, na Itália (foto: Sergio Lima / AFP) O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prestou depoimento à Polícia Federal na tarde desta segunda-feira (24). O magistrado falou aos investigadores na superintendência da corporação em São Paulo, de acordo com fontes ouvidas pelo Correio. A oitiva ocorre com foco nos ataques que ele e familiares sofreram no Aeroporto de Roma, no dia 14 deste mês.









A defesa do casal afirmou que Roberto negou ter agredido o filho do ministro, em depoimento aos investigadores. No entanto, o acusado teria admitido que agiu para afastar o filho do ministro, em meio a uma confusão.

Roberto afirma que pode ter encostado o braço no rosto do filho de Moraes para proteger a esposa. O ministro afirmou, também em depoimento, que o óculos do filho chegou a cair em razão das agressões. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, determinou a apreensão dos celulares e computadores usados pelos acusados. Os equipamentos estão em poder da PF e passam por perícia.





Após a apreensão dos celulares e computadores ocorreu após, em depoimento, os acusados afirmaram que teriam usado um celular para gravar a situação. Com isso, os investigadores esperam que os vídeos ou fotos ajudem a elucidar o caso.