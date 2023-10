Apressado come cru

709

Prédio do TJMG no Mangabeiras, em BH (foto: CNJ/Divulgação)

Em abril de 2024, serão as eleições para a presidência do TJMG.Dois grupos e muitos pêndulos, é o perfil de disputa que se repetirá.Embora as sondagens tenham se iniciado no dia seguinte à eleição em abril de 2022, do atual presidente, José Arthur Filho, as candidaturas só vão começar a aparecer depois das férias de janeiro.“É muito defeito que aparece em candidato que precipita”, afirma um desembargador experiente.Leia também na coluna da Bertha de hoje

