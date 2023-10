De casamentos e separações litigiosas

709





O tempo é de semeaduras. Nos partidos políticos, as candidaturas à sucessão municipal de Belo Horizonte são lançadas aos punhados. Algumas estão em solo seco. Outras poucas vão de fato brotar. Até que o calendário eleitoral oficial indique o tempo de registros, muita água vai correr. Partidos políticos sabem disso. Conhecem bem o jogo. Só quando chegar o tempo das alianças, os profissionais da política entram em campo para escolher os adversários. Sem um nome para chamar de seu na disputa, partidos se sentariam enfraquecidos à mesa das negociações.





Da extrema direita à centro-esquerda, dado que a “ex-esquerda” belo-horizontina suicidou-se com Lula, são vários nomes. De verve bolsonarista, Bruno Engler (PL); no Novo, Luísa Barreto ou Lucas Gonzalez; o senador Carlos Viana (Podemos); no PSDB, João Leite; no MDB, Newton Cardoso Filho, Hercílio Diniz ou o ex-deputado estadual Iran Barbosa; o prefeito Fuad Noman (PSD); Paulo Brant (PSB); Duda Salabert (PDT); Rogério Correia (PT); e Bella Gonçalves (PSOL). Há outras pré-candidaturas que se anunciam não necessariamente vinculadas às legendas. Gabriel Azevedo (sem partido), ainda com o futuro ameaçado pela inelegibilidade, que eventual cassação, caso ocorra, representaria; Eduardo Costa (Cidadania), nome do agrado do governador Romeu Zema (Novo). Além do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), pontuando alto, mas ainda sem interesse na candidatura.





Ao centro do cenário, em posição estratégica para buscar a reeleição, está o prefeito Fuad Noman. Primeiro, por ter a caneta do Executivo na mão. Segundo, pela tendência do eleitor belo-horizontino em preferir a reeleição, a menos que seja um gestor desastroso, o que não parece o caso. Há ainda uma construção de outras condições favoráveis ao prefeito. Sob a perspectiva da competição eleitoral, partidos com viés de centro, como o PSD, tendem, no segundo turno, a ser opção mais palatável ao eleitor em relação àqueles partidos considerados extremos. O mesmo vale para o sistema político, quando desenha os campos de aliança. Em sua atual conformação, em Minas, a legenda presidida por Gilberto Kassab convive da direita ultraliberal – representada pelo Novo – ao governo Lula, um híbrido de centro. Para efeitos de investimentos na capital mineira, a gestão de Fuad vai ser “vitaminada” como aposta do presidente para a aliança que gostaria de ver o seu partido firmar na sucessão à PBH. O PSD também é o partido que o PSDB gostaria de ter ao seu lado - o próprio Fuad tem origem tucana -, mas sabe que, no momento, o cacife ainda está baixo para concorrer nessa aposta.





A política é a única atividade humana que uma pessoa é incapaz de fazer sozinha. Se para a sucessão municipal de Belo Horizonte não faltarão candidatos, os casamentos, sim, serão mais escassos, mas vão ocorrer. Depois, será outro tempo. O das separações litigiosas.





Centro de distribuição





Com a mudança da tributação, prevista na Reforma Tributária, da origem para o destino, e o fim da guerra fiscal, Minas se torna um centro logístico de distribuição nacional, avalia o deputado federal Newton Cardoso Filho (MDB), que integrou o grupo de trabalho que construiu o texto da proposta de emenda constitucional, já aprovada na Câmara. “Temos posição logística estratégica para abastecer o Norte e o Nordeste”, afirma.





Estradas





Ao sediar os centros de distribuição, os grandes centros urbanos de Minas vão crescer organicamente, projeta Newton Cardoso Filho. Dentro da perspectiva desse projeto, e sem uma rede ferroviária, um grande investimento em estradas será fundamental, sustenta o deputado. “O governo federal tem compromisso com Minas para executar as obras da BR-381 e a renovação da concessão. Além disso, será necessária a modernização dos contratos das rodovias federais para novos investimentos”, diz.









Tempos amargos





O romance “O amargo e o doce”, do prefeito Fuad Noman (PSD), inspirou o nome de um coquetel. Para homenageá-lo, o drinque foi criado por Gabriel Azevedo (sem partido), presidente da Câmara Municipal, nos tempos em que a amizade de ambos era doce. O coquetel é oferecido no Mina Jazz Bar, de propriedade de Azevedo e Léo Paixão, ao custo de R$ 59. Leva bourbon Woodford Reserve, Aperol, Ramazzotti, Zest de limão siciliano e cereja amarena. (Thiago Bonna)









Golpe baixo





A vitória da magistratura feminina pela paridade de gênero nas promoções por merecimento, da primeira para a segunda instância, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), corre risco. Sob o argumento de que essa seria matéria a ser deliberada em emenda à Lei Orgânica da Magistratura, em projeto a ser enviado pelo Judiciário ao Congresso Nacional, um grupo masculino de magistrados se organiza para arguir a inconstitucionalidade da medida.









Luta que segue





Foi histórica a conquista das mulheres por paridade no CNJ. Magistradas já entenderam que terão de seguir mobilizadas. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, que defende a “feminilização” do Judiciário, poderá se ver às voltas com a suspensão da vigência da resolução que definiu a paridade, a partir janeiro de 2024. A saída poderá estar na formação de um grupo de trabalho para deliberar sobre o tema.









Discriminação nas notas





Para além das promoções de primeira para a segunda instância, há também, a ser debatido, a paridade nas promoções por merecimento entre entrâncias – da primeira para a segunda e desta para a especial. Na Justiça mineira (TJMG), por exemplo, é de maioria masculina o órgão especial que dá notas de 0 a 10 às juízas e aos juízes que se candidatam à promoção. Um décimo a menos é suficiente para descredenciar qualquer candidatura. Não à toa, entre os atuais 148 magistrados do TJMG, apenas 31 são mulheres.