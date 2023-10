Golpe baixo na magistratura feminina

Foi histórica a conquista das mulheres por paridade no CNJ. Magistradas já entenderam que terão de seguir mobilizadas. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, que defende a “feminilização” do Judiciário, poderá se ver às voltas com a suspensão da vigência da resolução que definiu a paridade, a partir janeiro de 2024. A saída poderá estar na formação de um grupo de trabalho para deliberar sobre o tema.