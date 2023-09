O escorpião e o sapo

709

(foto: Paulo Miranda)

Em tempo recorde, e por unanimidade, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, está aprovando esta semana uma bateria de projetos de lei de interesse da cidade e de segmentos muito expressivos, como a cultura, a saúde e educação. Sobretudo matérias relacionadas à autorização do legislativo, para a abertura de créditos suplementares, de fontes diversas, já disponíveis no tesouro municipal: R$ 20 milhões previstos pela Lei Paulo Gustavo; R$ 20 milhões, para pagamento de despesas com programas de alimentação escolar; R$ 30 milhões para diversas despesas com recursos de emendas parlamentares apresentadas em favor de Belo Horizonte por deputados estaduais e federais.





Também o esperado piso da enfermagem foi aprovado ontem, em primeiro turno. Igual feito, apenas quando os vereadores, em interesse próprio, aprovaram a Proposta de Emenda à Lei Orgânica que ampliava de 41 para 43 o número de cadeiras para a próxima legislativa. Sem censo populacional que sustentasse isso, tiveram que recuar. A calmaria da semana sucede um mês agitado, como nunca se viu no legislativo municipal. Entre agosto e setembro, a Casa recebeu o pedido de afastamento de Gabriel Azevedo da presidência e mais oito denúncias, com pedidos de cassação de vereadores. Entre estes, não dizem respeito à guerra, de vida ou morte, entre Gabriel Azevedo e o secretário de estado da Casa Civil, Marcelo Aro o pedido proposto pelo ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) contra a vereadora Fernanda Altoé (Novo); e pedidos de cassação contra o vereador Wilsinho da Tabu (PP), que se envolveu em agressões aos profissionais de uma escola municipal de Belo Horizonte.





Os outros casos são lances da disputa entre os velhos aliados, novos adversários. Enquanto um dos pedidos, da deputada federal Nely Aquino (Pode), resultou na abertura do processo de cassação de Gabriel Azevedo; o plenário não acatou a denúncia contra o vereador Marcos Crispim (Pode), ex-corregedor, que foi gravado pelo presidente da Câmara e integra o grupo de Marcelo Aro. Já na semana passada, foram apresentados pelo advogado Mariel Marra – que com frequência ressurge na cena –, novos pedidos de cassação de mandatos contra três vereadores também da bancada da chamada Família Aro: Wesley Moreira (PP), Flávia Borja (PP) e Juliano Lopes (Agir). Até aqui, Gabriel Azevedo avalia os pedidos de cassação que atingem a bancada da família Aro, assim como cozinha o pedido de impeachment contra o prefeito Fuad Noman (PSD), também apresentado por Mariel Marra. Pelo momento, não tem respaldo para aprová-los em plenário. Ao mesmo tempo, com a espada dependurada sobre a cabeça, Gabriel pede paz ao prefeito. Quer demonstrar, que pode ser útil, quando resolve ajudar.





Qual plano?





O deputado federal Odair Cunha (PT), que foi secretário de Governo de Fernando Pimentel entre 2015 e 2018, diz que a liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu pagamento da dívida de Minas com a União, concedida em novembro de 2018, foi com base no interesse do estado de Minas Gerais, à época, em aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). “O PT não é contrário à recuperação do estado. A questão é qual o plano de recuperação fiscal? Nem precarização dos serviços públicos nem a venda de estatais estratégicas lucrativas são aceitáveis”, diz.





Sem Assembleia

Na Assembleia, há pouco interesse na tramitação do projeto de lei que autoriza o estado a aderir ao RRF, encaminhada pelo governo Romeu Zema em 2022, sem ter sido apreciada por manobras regimentais do ex-presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, atualmente, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), Minas Gerais pode aderir ao Regime de Recuperação Fiscal por meio de ato normativo, sem aprovação legislativa.





Desfavorável

Foi desfavorável o parecer, em agosto, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ao plano de recuperação fiscal apresentado pelo governo Romeu Zema. Mesmo com o parecer contrário, contudo, o processo de adesão de Minas Gerais segue tramitando, e Minas mantém o direito de não pagar as parcelas da dívida com a União até dezembro, prazo estipulado pelo STF.





Na ponta do lápis

Preocupada com a possibilidade de o estado de Minas Gerais ser forçado a voltar a pagar, em janeiro as parcelas da dívida com a União, a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), apela às bancadas estadual e federal para que ajudem a articular uma saída. Na ponta do lápis, Marília Campos afirma que ao longo do primeiro mandato de Romeu Zema, Minas deixou de pagar à União R$ 36 bilhões de juros e serviço da dívida. “Foi com esse alívio de caixa que Zema colocou em dia os salários do funcionalismo e pagou os repasses atrasados aos municípios”, diz a prefeita de Contagem. “Mas se Minas tiver de voltar a pagar as parcelas da dívida com a União a partir de janeiro do ano que vem, o estado será penalizado. E os municípios também irão sofrer”, afirma.





Sem domicílio eleitoral

O ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda (sem partido) vendeu o apartamento que manteve, por 30 anos, no bairro Lourdes. Quando sondado sobre a sucessão à PBH, avisa que não pretende nem tem apoio de sua família para retornar à política: “Tenho o privilégio de ter uma vida muito confortável. Se eu reclamar, chamem o psiquiatra”.





Incomodado

Embora não seja candidato, Marcio Lacerda registra a interlocutores a deterioração dos indicadores sociais nos últimos anos do país, que se refletem, no aumento das desigualdades sociais e da pobreza em Belo Horizonte. “Gostaria de apoiar um projeto coletivo para Belo Horizonte. Mas o que estamos vendo até agora são projetos pessoais”, afirma.





Indignação masculina

Não foram poucos os magistrados homens que reagiram mal à decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que definiu paridade de gênero nas promoções por merecimento aos tribunais de segunda instância. Alguns comentários soltos, em grupos de WhatsApp ou no cafezinho de tribunais, foram na linha: “Daqui a pouco homem, branco e heterossexual não terá mais espaço na magistratura”.





Repatriação de recursos

Nos próximos 120 dias, pessoas com bens e valores no exterior, não declarados em tempo hábil, poderão aderir ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária. É a terceira vez que o prazo foi reaberto. A condição para a adesão é de que os recursos sejam de origem lícita. Desde 2021, já foram repatriados R$ 175 bilhões. O projeto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).