709

A solenidade de sanção do projeto de lei que autoriza o estado de Minas Gerais a permutar terrenos com a empresa Granja Werneck S.A., proprietária da área da ocupação Izidora, irá reunir, hoje, o prefeito Fuad Noman e o governador Romeu Zema em agenda comum. Ao formalizar a posse do terreno, o estado irá doá-lo à Prefeitura de Belo Horizonte, que deverá promover a regularização fundiária da ocupação.