Câmara de BH recebe pedido de cassação de Wilsinho da Tabu

A Câmara Municipal de Belo Horizonte recebeu, nesta sexta-feira (25/8), uma representação pedindo a cassação do mandato do vereador Wilsinho da Tabu (PP). O parlamentar é acusado de ter agredido uma professora da rede pública de educação na quinta-feira (24/8).

A ação foi movida pelo advogado Mariel Marra e alega quebra de decoro parlamentar. O vereador se envolveu em uma briga com a coordenadora da Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) do bairro Sagrada Família. A professora alega ter sido agredida e ameaçada por Wilsinho.

A representação foca no fato da denúncia não só tratar de agressão física, como de ameaça por parte do vereador. “Você não sabe com quem está falando, vou acabar com a sua vida. Você vai ver, isso terá consequências na sua vida”, teria dito Wilsinho à coordenador, o que configuraria também um abuso de poder.

“Em apertada síntese o Denunciante aduz que o Denunciado, utilizando seu cargo de Vereador da cidade de Belo Horizonte/MG, e acreditando na impunidade, ignorou completamente os princípios republicanos, a probidade administrativa, a moralidade administrativa e a indispensável lealdade institucional esperada dos servidores públicos praticando desacato, ameaça, lesão corporal leve contra funcionário público no exercício da função, bem como abuso de autoridade”, diz trecho da representação.