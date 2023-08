Secretário de Educação de BH pede para deixar cargo; professora assume

440

Secretário de educação de Belo Horizonte, Charles Diniz, pediu para deixar o cargo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) À frente da Secretaria de Educação de Belo Horizonte desde abril deste ano, Charles Martins Diniz pediu para deixar o cargo nesta terça-feira (22/8). A pasta será assumida pela professora, historiadora e pedagoga Roberta Rodrigues Martins Vieira, de acordo com nota da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).









Há algumas semanas, o prefeito Fuad Noman (PSD) acertou um acordo com Aro para que o Progressistas passasse a apoiar a Prefeitura em pautas na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).

Na época da sua nomeação, ele assumiu o lugar de Ângela Dalben.

Também hoje, em reunião do SindRede-BH (Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte), representantes do sindicato votaram contra a proposta de Charles Martins que propunha alterar a Lei Orgânica do Município que permitiria que professores fossem contratados por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS). A normativa permite a contratação temporária de profissionais.





Caso a proposta da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) avance, a categoria aprovou um indicativo de greve.