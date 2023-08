Fuad Noman anuncia mudança na Secretaria Municipal de Governo de BH

440

Castellar Neto vai assumir a Secretaria Municipal de governo no lugar do ex-secretário, Josué Valadão (foto: Reprodução/Redes sociais) O ex-presidente da Federação Mineira de Futebol, Castellar Neto vai assumir o cargo de secretário Municipal de Governo no lugar de Josué Valadão, de acordo com anúncio do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), nesta segunda-feira (7/8)









Entre as críticas e acusações ao agora ex-secretário estão de "perseguir" membros do legislativo belo-horizontino que discordam dele e privilegiar os que o apoiam. Com as acusações, Gabriel chegou a bater boca com Valadão e com o vereador e vice-líder do governo, Wagner Ferreira (PDT) durante uma audiência pública que tratava do Aeroporto Carlos Prates.

O novo secretário, Castellar Neto, é próximo ao secretário de Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP). Aro e Fuad costuraram um acordo para que vereadores que também são influenciados pelo membro do governo de Romeu Zema (Novo) passem a apoiar as pautas da prefeitura na CMBH.

Em suas redes sociais, Gabriel Azevedo comemorou a alteração nos quadros da prefeitura e postou um vídeo no qual o novo secretário aparece em um momento de descontração e intimidade com o vereador e o chef Léo Paixão. "Quero parabenizar o secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte Castellar Neto. Josué Valadão já vai tarde".