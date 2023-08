Vereadores batem boca em audiência sobre fim do Aeroporto Carlos Prates

Audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte discutiu o Aeroporto Carlos Prates (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Durante uma audiência pública realizada nesta quinta-feira (3/8) na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), que trata sobre o Aeroporto Carlos Prates, o presidente do Legislativo, Gabriel Azevedo (sem partido), bateu boca com o vereador e vice-líder do governo, Wagner Ferreira (PDT), e com o secretário municipal de Governo, Josué Valadão.