Presidente do Republicanos cita Gabriel Azevedo para concorrer à PBH

As disputas municipais da eleição de 2024 estiveram na pauta dos políticos durante a posse da nova diretoria do Republicanos, realizada nessa segunda-feira (14/8), em Belo Horizonte. Dois potenciais candidatos à Prefeitura da capital mineira, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) e o presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), participaram do evento. O senador Carlos Viana (Podemos), também cotado a se filiar ao partido para tentar a vaga, foi convidado mas não compareceu.

"Gabriel Azevedo está com conversa adiantada com o Gilberto Abramo (ex-presidente do diretório estadual), nós vamos continuar conversando. Juntos com outros partidos, fazer uma composição, para pegar o melhor nome, não só o Gabriel, mas temos o Mauro Tramonte e estamos conversando com o Carlos Viana (Podemos)", comentou o novo presidente estadual do Republicanos Euclydes Pettersen.