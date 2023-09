Reviravolta no caso do aeroporto?

709

04:00 - 20/09/2023 Realidade tenebrosa Os deputados federais Lafayette de Andrada (Republicanos), Gilberto Abramo (Republicanos) e o vereador de BH Fernando Luiz (PSD) divulgaram agenda em 3 de outubro com o novo ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa (Republicanos). Fizeram circular a notícia de que haveria uma reviravolta na polêmica em torno da desativação do Aeroporto Carlos Prates.A mudança no comando do Ministério de Portos e Aeroportos já havia animado o grupo. Com o cancelamento da vinda de Lula a Belo Horizonte, quando anunciaria a cessão da área do aeroporto ao município, o grupo sentiu nova oportunidade para voar alto.

“Fazem barulho porque vão se encontrar com o ministro, mas não há nada de novo no caso”, ironiza o deputado federal Rogério Correia (PT). “A área saiu da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e toda a documentação foi repassada à Secretaria de Patrimônio da União (SPU)”, afirma. “Vai ser um novo bairro, com parque, escolas, UPAs e investimentos para moradias do Minha Casa Minha Vida”, afirma Rogério Correia. Antecipando-se, Correia e o prefeito Fuad Noman (PSD) já tiveram agenda com o novo ministro.



