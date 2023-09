'Fui abandonado': Bolsonaro para deputado mineiro

O deputado estadual Alencar da Silveira (PDT) tentou levar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando esteve em Belo Horizonte, um memorial sobre a disputa judicial em torno da mansão de Ilha Comprida, em Angra dos Reis, da qual afirma ter o direito de uso em sociedade com o jogador Richarlison e o seu empresário, Renato Velasco.



Bolsonaro foi lacônico: “Fui abandonado por todos os amigos e já tenho problema demais. Não me entrega nada não”.

Alencar da Silveira acreditou que Bolsonaro poderia ajudá-lo no caso, conversando com o advogado Willer Tomaz, que patrocina contra ele, Richarlison e Renato Velasco a ação de reintegração de posse do imóvel paradisíaco, disputado na justiça. "Adquirimos a posse legalmente em 2021, mediante registros e pagamentos homologados pelo Poder Judiciário. Fizemos investimentos", tentou explicar Alencar a Bolsonaro.Willer Tomaz é amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e foi testemunha dele nessa robusta batalha judicial, em torno da qual há mais de 20 processos.