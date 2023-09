Um juiz de uma família injustiçada

709

Quando o desembargador Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, chegou ao seu primeiro encontro com o presidente Lula, o ato de indicação dele ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia sido assinado. Ao serem apresentados e apertarem as mãos, Lula o parabenizou e disse uma única frase relacionada à futura função jurisdicional de Afrânio Vilela, que será sabatinado pelo Senado, ainda em data a ser definida: “Meu prezado desembargador, queria conhecê-lo há muito tempo, muitos vieram falar bem de você. Continue no STJ como tem sido ao longo de sua vida”.





Muitos fatores contribuíram para a decisão de Lula em favor de Afrânio. Para além do fato de Minas Gerais não ter tido nenhum ministro indicado ao STJ há 10 anos – o último mineiro foi Rogério Schietti Machado Cruz, por Dilma Rousseff em 2013 –, Afrânio Vilela exibe uma trajetória impecável na magistratura, de observância ao devido processo legal e ao direito de defesa.



Tem envolvimento pioneiro nos processos tecnológicos do Poder Judiciário – de seu gabinete saiu o profissional que atuou nos primórdios na urna eletrônica; acompanhou de perto a informatização de processos judiciais em Minas e no Brasil – e segue integrado ao debate em torno do emprego da inteligência artificial em determinadas tarefas judiciárias.





Afrânio Vilela tem capacidade de agregar, expressa, na própria origem de sua candidatura única, que saiu do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, frequentemente dividido em três grupos nas disputas internas para aquela presidência. Não à toa, obteve 26 votos em segundo escrutínio, entre os 30 ministros do colégio eleitoral do STJ, para a formação da lista quádrupla.





Presenciada por quatro ministros, a conversa entre Lula e Afrânio, que se seguiu ao cumprimento inicial, foi amena. Entre as histórias pessoais compartilhadas, aquela que mais emocionou Lula foi o relato do caso familiar de Afrânio Vilela, cujo avô, Juca Vilella, foi injustamente julgado e preso, nos idos dos anos 30, por um assassinato que não cometeu. O crime só foi devidamente esclarecido 20 anos depois, pela confissão do verdadeiro assassino no leito de morte. Dizem que justiça que tarda, falha sempre. Quando enfim Juca Vilella foi inocentado, já havia cumprido pena e os danos a ele e à toda família eram irreversíveis. A história é promessa de um livro, de autoria do neto magistrado, que conheceu de perto a injustiça.





“Fui abandonado”

O deputado estadual Alencar da Silveira (PDT) tentou levar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando esteve em Belo Horizonte, um memorial sobre a disputa judicial em torno da mansão de Ilha Comprida, em Angra dos Reis, da qual afirma ter o direito de uso em sociedade com o jogador Richarlison e o seu empresário, Renato Velasco. Bolsonaro foi lacônico: “Fui abandonado por todos os amigos e já tenho problema demais. Não me entrega nada não”.





Aposta ruim

Alencar da Silveira acreditou que Bolsonaro poderia ajudá-lo no caso, conversando com o advogado Willer Tomaz, que patrocina contra ele, Richarlison e Renato Velasco a ação de reintegração de posse do imóvel paradisíaco, disputado na justiça. “Adquirimos a posse legalmente em 2021, mediante registros e pagamentos homologados pelo Poder Judiciário. Fizemos investimentos”, tentou explicar Alencar a Bolsonaro. Willer Tomaz é amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e foi testemunha dele nessa robusta batalha judicial, em torno da qual há mais de 20 processos.





Voo raso 1

Os deputados federais Lafayette de Andrada (Republicanos), Gilberto Abramo (Republicanos) e o vereador de BH Fernando Luiz (PSD) divulgaram agenda em 3 de outubro com o novo ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa (Republicanos). Fizeram circular a notícia de que haveria uma reviravolta na polêmica em torno da desativação do Aeroporto Carlos Prates. A mudança no comando do Ministério de Portos e Aeroportos já havia animado o grupo. Com o cancelamento da vinda de Lula a Belo Horizonte, quando anunciaria a cessão da área do aeroporto ao município, o grupo sentiu nova oportunidade para voar alto.

Voo raso 2

“Fazem barulho porque vão se encontrar com o ministro, mas não há nada de novo no caso”, ironiza o deputado federal Rogério Correia (PT). “A área saiu da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e toda a documentação foi repassada à Secretaria de Patrimônio da União (SPU)”, afirma. “Vai ser um novo bairro, com parque, escolas, UPAs e investimentos para moradias do Minha Casa Minha Vida”, afirma Rogério Correia. Antecipando-se, Correia e o prefeito Fuad Noman (PSD) já tiveram agenda com o novo ministro.