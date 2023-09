Cautela e caldo de galinha

(foto: Leandro Couri /EM/D.A Press)

Embora ainda não esteja tramitando, a proposta de emenda constitucional do governo Zema que retira a exigência do referendo popular para a privatização de estatais já protagoniza a pauta da Assembleia.Há duas semanas, o tema vem sendo debatido em audiências públicas. “Não acho que o legislador colocou essa emenda na Constituição à toa.Temos de ter muita cautela, muito critério para analisar esse tema tão importante para o estado, até porque estamos falando do patrimônio da população mineira”, afirma Tadeu Leite (MDB), presidente da Assembleia.